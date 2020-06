Coronavirus.- La jutgessa del primer juí telemàtic a la Comunitat, emocionada per iniciar el camí "cap a la normalitat"

La jutgessa no ha pogut evitar emocionar-se al final de la primera vista perquè, segons ha comentat, d'aquesta manera arranca la recuperació cap a "la normalitat" en l'administració de Justícia valenciana després de la pandèmia per coronavirus.

La vista, que dirimia una expulsió d'un ciutadà estranger territori espanyol en aplicació de la Llei d'Estrangeria i que han pogut seguir els mitjans per Internet, ha sigut possible, segons ha recordat la pròpia jutgessa, pel treball de la Conselleria de Justícia, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) i al servici d'Informàtica del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

En total, el seu jutjat tenia programades fins a les 13.30 hores fins a nou vistes relatives a resolucions administratives en matèria d'estrangeria, complements salarials de funcionaris i contractació i pagaments de factures d'ajuntaments.

Raquel Catalá ha assegurat, després de donar per vist per a sentència el juí, que ha resultat "molt emocionant" iniciar d'eixa manera el camí cap a "la normalitat" en la Justícia i dels magistrats i jutges com a "servidors públics". La jutgessa no ha pogut evitar així emocionar-se i ha posat en valor la implementació dels juís telemàtics com una aposta per "una Justícia en qualitat".