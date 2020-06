Cultura lamenta las dimisiones en el IVAM pero rechaza argumentos: "No se corresponden a la realidad"

20M EP

La Conselleria de Educación y Cultura ha asegurado este lunes que lamenta la dimisión en bloque del Consejo Asesor del Instituto València d'Art Modern (IVAM), si bien rechaza los argumentos esgrimidos, de "decisiones políticas unilaterales" por no prorrogar en el cargo al director de la institución, José Miguel G. Cortés. "No se corresponden a la realidad", aseguran desde este departamento, que defiende que no se ha ejecutado ninguna decisión al margen del órgano competente, que es el Consejo Rector.