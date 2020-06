Cultura.- Dimiteix tot el Comité Assessor de l'IVAM després de "decisions polítiques unilaterals" de no prorrogar Cortés

El passat 21 de maig es va fer públic que el càrrec de direcció de l'IVAM eixirà a concurs per a resoldre's el pròxim mes de setembre, quan acaba el contracte de Cortés i després de descartar-se prorrogar-ho per dos anys més. Des de la Conselleria de Cultura es va avançar aleshores que treballaven en diferents escenaris per a la direcció, ja que el contracte de l'actual director vencia al setembre i, segons consta en l'informe d'auditoria, "s'ha de realitzar un nou contracte especificant les noves funcions exclusivament directives i no gerencials determinades per la Llei 1/2018 de l'IVAM".

Davant aquesta situació, el Consell Assessor assenyala en l'escrit que, com a òrgan consultiu de l'IVAM, li correspon "pronunciar-se sobre qualsevol qüestió artística que puga derivar-se de l'activitat principal de la citada entitat".

Per açò, consideren que "les decisions polítiques unilaterals, conegudes per la premsa, que plantegen el cessament i la substitució de l'actual equip directiu, constitueixen no només un incompliment del Codi de Bones Pràctiques en la cultura valenciana, d'obligat compliment per a l'administració, sinó subsidiàriament també del Codi de Bones Pràctiques d'àmbit estatal i del Codi deontològic de l'ICOM per als museus".

Així mateix, al·leguen que eixes decisions "suposen, fonamentalment, una vulneració de la independència de la institució, que ha de decidir el seu futur i funcionament des del Consell Rector, tal com estableix la Llei 1/2018, de 9 de febrer, de la Generalitat, reguladora de l'Institut Valencià d 'Art Modern".

El Consell Assessor de l'IVAM entén que "no pot ser partícip d'aquest tipus d'actuacions", per la qual cosa anuncia que tots els seus membres han decidit "per unanimitat" presentar la seua dimissió, en una carta amb data d'aquest mateix dilluns.

Aquest òrgan està format per Pedro Azara, professor titular d'Estètica en el Departament de Teoria i Història de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-ETSAB); María Dolores Jiménez-Blanco, directora del Departament d'Història de l'Art de la Universitat Complutense de Madrid; David Pérez, catedràtic de Claus del Discurs Artístic Contemporani de la Universitat Politècnica de València i Álvaro M. Pons, professor titular de la Universitat de València i director de la Càtedra d'Estudis del Còmic Fundació SM-UV.