Ibarra cree que hay garantías para votar presencialmente el 12J, pero advierte de problemas en el voto desde el exterior

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ibarra se ha referido, de esta manera, a las elecciones autonómicas vascas convocadas para el 12 de julio, tras ser suspendida la anterior convocatoria prevista para el 5 de abril por la pandemia del coronavirus.

Ibarra ha asegurado que habrá garantías para poder votar presencialmente, algo que, según ha apuntado, puede decir "con un poco más de seguridad, dentro de las incertidumbres".

El presidente del TSJPV ha afirmado que, en relación con la anterior convocatoria suspendida, mantuvo una conversación con la consejera de Salud, Nekane Murga, donde se repasó, junto con los técnicos del Departamento de Seguridad, "muy minuciosamente todo el camino que lleva desde la entrada en una sede electoral hasta el depósito del voto".

"Y para cada uno de los problemas, hay solución, otra cosa es que requerirán de esfuerzos, primero esfuerzo económico porque todas las soluciones pasan por medios de prevención que supone un esfuerzo económico y luego requerirán de un gran esfuerzo por parte de la Ertzaintza", ha añadido.

Asimismo, ha asegurado que va a requerir de un "gran sacrificio" por parte de las mesas electorales y también por parte de las juntas electorales que son las que hacen el recuento y que los días siguientes tendrán "que tocar y abrir los sobres".

Ibarra ha insistido en que "va a ser muy esforzado" el proceso pero cree que "no hay por qué estar desesperanzado" en relación al voto presencial. "En cómo garantizar que una persona ejerza su voto con garantías, sin ningún riesgo para salud, yo creo que estamos en disposición de afirmar que se puede", ha agregado el presidente del TSJPV que ha recordado que Israel hizo elecciones en el mes de marzo.

VOTO POR CORREO

Por otra parte, ha apuntado que su "preocupación" y la "responsablidad" de la Junta Electoral del País Vasco es que el servicio de correos esté "en condiciones de facilitar el voto por correo"

Ibarra ha afirmado que "no es fácil pensar que no va haber problemas" porque ha indicado que "seguro que va a haber problemas", dado que el servicio de correos está pasando "por una situación que no es la mejor de su vida como como entidad".

No obstante, ha señalado que "habrá voto por correo" y se encontrará la fórmula para facilitarlo. En este sentido, ha recordado que se había planteado a la Junta Electoral Central que se pudiera facilitar que los carteros pudieran tanto entregar la documentación del voto por correo como recibirla y así se ha acordado, tanto para Euskadi como para Galicia. A su juicio, eso es una "buen medida".

Además, ha subrayado que los notarios están "desplegando todos sus esfuerzos" para que la petición de voto por poder se pueda llevar a llevar a cabo.

VOTO DESDE EL EXTRANJERO

Sin embargo, cree que hay que ser "necesariamente más pesimistas" en cuanto al voto desde el extranjero "por la sencilla razón de que el servicio de correos internacional está cortado en países muy importantes de Centroamérica y Sudamérica".

Por lo tanto, cree que los ciudadanos vascos que estén en el exterior van a tener "dificultades" para poder ejercer su derecho al voto y ha apuntado que el Departamento de Seguridad está empleando todos los medios a su disposición, "que no son pocos" y también el Ministerio de Asuntos Exteriores está trabajando en los consulados para facilitar ese voto.

Ibarra ha indicado que el voto exterior siempre "ha tenido unas u otras dificultades y esta vez las va a tener también". Por lo tanto, cree que puede haber personas en el exterior que se queden sin votar el 12 de julio.

Sobre las solicitudes de voto por correo, ha señalado que, desde el decreto de convocatoria electoral, los datos "son muy similares a otras convocatorias".

Por otra parte, en relación a la duración de la campaña electoral, ha asegurado que es algo que tienen que decidir los partidos porque, aunque legalmente tiene una duración de 15 días y "no se puede alterar", las fuerzas políticas pueden llegar a un acuerdo "para no agotar los días de campaña". "Esto es perfectamente posible", ha indicado Ibarra, que ha señalado que no han recibido ninguna consulta en relación a este tema.