El concurs per a la futura Terminal de Passatgers del Port de València es reprèn amb l'entrada en 'Fase 2'

El concurs, convocat el passat 25 de febrer, s'havia paralitzat a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. De fet, el termini de presentació de propostes havia de concloure el passat 17 d'abril. Ara, d'acord amb l'establit en el Reial decret 537/2020, de 22 de maig, s'alça la suspensió dels terminis administratius i la data per a la presentació d'ofertes s'allarga al 2 de juliol, a les 12.00 hores.

L'obertura del sobre número u per la Mesa de Qualificació i l'examen i qualificació de documentació per a l'admissió tindrà lloc el 15 de juliol a les 9.00 hores i l'obertura del sobre número dos es realitzarà el 29 del mateix mes i a la mateixa hora.

La futura terminal se situarà en l'esplanada que se situa entre el Moll de Ponent i el Moll Espigó Turia Nord del Port de València i la concessió s'atorgarà per un termini de 35 anys prorrogable fins a un màxim de 50 anys, en els termes previstos en els plecs de condicions aprovats pel Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València (APV) el passat 20 de gener.

En el seu conjunt, l'APV calcula que el projecte rondarà els 20 milions d'euros entre la inversió pública i privada. El termini de construcció és de dos anys i per a l'entrega de terrenys un any més, per la qual cosa de complir-se els temps, es calcula que la nova terminal de passatgers estarà operativa el 2024.

Per a poder optar al concurs, s'exigeix una garantia provisional del 2% del pressupost d'inversió (d'execució sense IVA) de les obres i instal·lacions adscrites a la concessió i una garantia definitiva o de construcció del 5% del pressupost total de les obres i instal·lacions adscrites a la concessió indicades en el projecte.