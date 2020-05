Turismo.- El Ayuntamiento de Cartaya acoge con "enorme satisfacción" la declaración de Municipio Turístico

Así, durante el transcurso de una reunión de los responsables turísticos de la localidad ultimando la preparación de las playas y del plan de contingencia para adoptar las medidas de prevención ante el Covid-19, el alcalde, Manuel Barroso (PP), y el concejal de Turismo, José María Brito, han valorado esta noticia como "el fruto de un trabajo incansable por parte del Ayuntamiento", según ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

Este trabajo, según ha indicado el alcalde, "comenzó con la tramitación en la legislatura anterior y la ha completado y reforzado en ésta", por lo que lo considera "un reconocimiento al indiscutible avance que ha experimentado en los últimos años Cartaya como destino turístico, además de un espaldarazo fundamental para nuestro sector turístico".

Por su parte el concejal de Turismo ha señalado que "nos va a permitir mejorar la calidad de nuestro destino, puesto que es una figura que da acceso a nuevas vías de promoción y a subvenciones para financiar servicios esenciales, y que éstos no se resientan cuando nuestra población se duplica o triplica en determinadas épocas del año".

Esta declaración llega, además, ha añadido Barroso, "en el mejor momento para darle un impulso definitivo a uno de los sectores económicos más importantes de la localidad, cuando además, desde el Ayuntamiento estamos poniendo en marcha todo un paquete de medidas de apoyo económico e impulso al sector y al destino". En esta línea, ha señalado, "aprobamos en el pleno de este martes un primer paquete de medidas que incluye una potente campaña de promoción del destino".

PREPARACIÓN DE LAS PLAYAS

También en este sentido, el Ayuntamiento de Cartaya está intensificando estos días los trabajos de acondicionamiento de las playas de la localidad y de los servicios que estás ofrecerán de cara a la temporada estival y está elaborando el plan de contingencia en el que se recogerán las medidas de seguridad y prevención que exigen las autoridades sanitarias y las administraciones ante la situación de pandemia por el Covid-19.

En esta línea, se están ultimando los trabajos de redistribución de arena, balizamiento, acondicionamiento, limpieza y perfilado del litoral, y de adecuación de las pasarelas y mejora de los accesos que habitualmente se realizan en esta fecha, con vistas a la apertura oficial de las playas al baño entorno al 15 de junio, fecha en la que se activan el Plan de Playas y todos los servicios públicos y las medidas de vigilancia y socorrismo que este recoge.

Precisamente en este contexto, el Área de Turismo está cerrando estos días el dispositivo de vigilancia y socorrismo con Cruz Roja, para lo que han celebrado una reunión recientemente el concejal del ramo y el secretario de la entidad en Huelva, Oliver Ruiz .

Además, los responsables municipales ultiman el diseño del Plan de Contingencia por el coronavirus, que comprende todo un paquete de medidas y protocolos que el Ayuntamiento está preparando para adaptar las playas y su uso a la normativa y a las recomendaciones que garanticen que sean espacios seguros y libres de Covid-19.

Tanto el plan de contingencia, como el resto de medidas recogidas en el plan de playas, estarán plenamente operativos en la fecha en la que anualmente comienza la temporada estival en las playas, que es entorno al 15 de junio. "Esta es, -insisten los responsables municipales-, la fecha en la que el Plan de Playas recoge la apertura oficial para el baño, con todas las medidas de seguridad, vigilancia y socorrismo necesarias para garantizar la seguridad de los bañistas y la totalidad de los servicios públicos".

Hasta entonces, solicitan a los usuarios de la playas que actúen "con responsabilidad" y sigan en todo momento las recomendaciones y las normas establecidas en la fase 2 de la desescalada, respetando la distancia de seguridad, evitando las concentraciones y los grupos de más de 15 personas y practicando actividades deportivas sólo de forma individual y a la distancia oportuna.

El uso las duchas y lavapiés no está permitido, y la presencia de la bandera roja en todas las playas de la localidad indicará a los usuarios que el baño no es recomendable, porque aún no ha entrado en vigor el Plan de Playas ni en consecuencia los servicios que implica este plan, que es el que marca anualmente la apertura oficial de la temporada de baño con todas las garantías.