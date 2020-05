La unitat de normalització lingüística de la Diputació de València elabora 15 postals sobre la terminologia de la cuina

20M EP

La Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València ha realitzat 15 postals sobre terminologia de la cuina per a acostar-nos a conceptes que es porten la contrària, com salmorra i desalar; uns altres més dolços, com batre al punt de neu, i uns tercers que et porten directament al ganivet, com tallar a la brunesa o a la juliana, segons ha informat la institució provincial.