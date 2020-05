Naixen milers de samarucs en el llac viu de l'Oceanogràfic de València

El novembre passat, la Direcció general de Medi Natural va introduir, per primera vegada, en l'"albufereta" de l'Oceanogràfic uns mil exemplars de samaruc, criats en captivitat en el Centre de Conservació d'Espècies dulciaqüícoles de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica al Palmar (PN de L'Albufera).

Amenaçats per la destrucció d'hàbitat i la competència d'espècies invasores, el departament autonòmic que dirigeix Mireia Mollà va considerar que l'ecosistema que s'ha creat des de fa uns anys en els llacs de l'Oceanogràfic té "totes les garanties per a allotjar aquesta particular espècie", asseguren.

Així mateix va valorar el gran valor divulgatiu, que suposa donar a conéixer l'espècie i difondre la delicada situació d'aquests peixets a l'1,5 milió de visitants que passen anualment per les instal·lacions del centre.

LLIURE D'ESPÈCIES INVASORES

Els exemplars, a causa de la seua xicoteta grandària i estratègies vitals, van romandre amagats durant alguns mesos, però finalment, s'han expandit en un hàbitat que ha resultat adequat per a la seua reproducció.

Els animals han pogut aprofitar tots els buits i protecció que concedeix la vegetació subaqüàtica amb plantes i algues en un aigua d'excel·lents condiciones fisicoquímiques. A més, s'han beneficiat de l'absència de competidors, fonamentalment espècies exòtiques, una de les principals causes de regressió de l'espècie juntament amb la pèrdua d'hàbitat.

La gran quantitat d'aliment present en l'aigua, rica en fitoplàncton i zooplàncton, així com la presència d'amfibis, peixos i aus pròpies de l'Oceanogràfic com aus visitants d'aiguamolls propers, afavoreix l'equilibri i permet el correcte desenvolupament de les diferents espècies en aquest nou ecosistema.