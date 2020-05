Cultura.- Els artistes del Centre de Perfeccionament reprenen les seues classes presencials en Les Arts

Nou cantants i dos pianistes són els primers artistes que s'incorporen al treball en Les Arts per a iniciar els assajos de l'adaptació al valencià d''Il tutore burlato', així com la preparació de diferents programes de recitals amb piano.

El centre cultural ha disposat un "estricte protocol per a garantir la salut laboral i les mesures de distanciament, que en el cas del Centre de Perfeccionament es veuen facilitades per les dimensions de les sales d'assaig", destaca el teatre d'òpera en un comunicat.

Per a les sessions d'estudi individual en les instal·lacions de Les Arts, els joves artistes han de realitzar, a partir d'ara, reserva prèvia de sala i franja horària amb la finalitat d'efectuar les pertinents tasques de preparació, neteja i desinfecció de l'espai.

Els alumnes afronten des d'aquest dilluns la recta final del curs acadèmic després de dos mesos de formació a distància sota la supervisió del tenor Raúl Giménez, qui ha tutelat tant l'evolució com les necessitats de l'alumnat durant el període de confinament.

Des del passat 16 de març, el responsable de la formació del Centre de Perfeccionament, juntament amb altres docents com Enedina Lloris i Juan Esteve, va establir un programa de videoconferències personalitzades per a cada intèrpret per a prosseguir amb les lliçons de matèries com Tècnica Vocal, Repertori i Tècnica Alexander.

De la mateixa forma, els i les joves cantants i pianistes s'han sumat a les propostes en la xarxa que Les Arts ha oferit durant el període de confinament amb interpretacions de peces de Rossini o Mozart.

A més, amb motiu del Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament, els artistes han iniciat un cicle, disponible en les xarxes socials del centre d'arts, en el qual cadascun d'ells comparteix una cançó del seu país d'origen.