Khloé Kardashian vende su casa en Calabasas 17,3 millones de euros

La de Calabasas es una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles, en California (EE UU), una gran extensión de terreno sobre un pequeño promontorio cerca del mar. Un lugar en el que sólo hay mansiones y donde el ingreso medio por hogar es de 122.000 dólares anuales (112.000 euros).

En esa megaurbanización está la casa de una de las integrantes del clan Kardashian, Khloé Kardashian, que ahora ha puesto su mansión a la venta por el módico precio de 18,95 millones de dólares, unos 17,3 millones de euros.

El precio no está sólo justificado por su espectacular situación, ni por su enormidad, además tiene pedigree: ha aparecido en la portada de Architectural Digest y en varios episodios del reality Keeping Up With the Kardashians.

No sólo eso: en sus estancias ya durmieron antes que Khloé el joven Justin Bieber, que compró la casa de la ex esposa de Eddie Murphy, Nicole Murphy, que la recibió como parte de su compensación por el divorcio.

La casa tiene más de 1.000 metros cuadrados construidos y un terreno de más de 6.300 metros cuadrados con vistas a las montañas que rodean Calabasas.