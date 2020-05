Isa Serra: "De esta crisis salimos con una lección fundamental de defensa de la sanidad pública"

Vuelve a su puesto de portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea tras su baja por maternidad. ¿Cómo ha cambiado la crisis sus prioridades?

Salimos de ella con lecciones que tienen que ver con la defensa del sistema público de salud, de la educación, con la importancia que tienen los cuidados… Son fundamentales.

Para mí ya era importante visibilizar los cuidados y hacer que estén remunerados y tengan valor social y lo que he vivido personalmente en estos meses me ha permitido darles aún más importancia.

¿Cómo valora la gestión del Gobierno autonómico?

Ha sido nefasta. El problema de fondo no es que Isabel Díaz Ayuso haya gestionado mal porque no ha tenido capacidad de hacerlo mejor, sino porque su proyecto es incompatible con protegernos frente al virus.

¿En qué sentido?

La defensa contra el virus consiste, fundamentalmente, en poner en valor y reforzar los servicios públicos y Díaz Ayuso tiene un proyecto político que consiste, precisamente, en degradar esos servicios públicos.

¿Qué proponen para la Sanidad?

Una Ley de Atención Primaria que blinde su presupuesto. La OMS recomienda que la inversión mínima sea del 20% y en Madrid está cerca del 10%, muy por debajo de otras comunidades y países. También es urgente abrir los 70 centros de salud que están cerrados y garantizar con plazas públicas los puestos de trabajo de los 10.000 sanitarios que fueron contratados para luchar contra el virus.

Respecto a las residencias de ancianos, ¿cuáles son sus propuestas?

Llevamos muchos años denunciando su situación. La mayoría de ellas son privatizadas y las empresas priorizan tener beneficios, no atender las necesidades de los ciudadanos. Tienen trabajadores precarizados y no cumplen ratios de personal. Llevamos pidiendo su medicalización desde el inicio de la crisis y el Gobierno regional no lo ha hecho. Hay que garantizar la atención sanitaria en ellas.

¿Quieren cambiar el modelo?

Sí, por uno 100% público donde los familiares participen de las decisiones, los trabajadores tengan condiciones dignas y se garantice la atención.

¿Qué opinión le merece la unión que exhiben las fuerzas del Ayuntamiento de Madrid?

Almeida no ha sido mejor que Díaz Ayuso, ha tenido menos competencias y ha estado menos en el foco. Tratar de alabarle y garantizarle los votos para que pueda aprobar las políticas del PP no es algo bueno para Madrid. Le han dado un plus de legitimidad y creo que es un error si lo que tenemos como objetivo las personas de izquierdas es echar al PP del Ayuntamiento. Nos hacen un flaco favor a quienes queremos cambiar el gobierno dentro de tres años.

¿Ve posible esa unidad a nivel autonómico?

Lo mejor sería salir de esta crisis con un acuerdo entre el conjunto de los grupos, porque desde luego iba a ser más una salida más social que la que Díaz Ayuso va a hacer sin nosotros. No estoy del todo de acuerdo con la posición que ha tenido el PSOE en las últimas semanas en la Comunidad. Respeto su intención y su voluntad, pero me parece muy difícil pensar que va a haber un acuerdo.

El pacto entre PSOE y Cs a nivel nacional desató los rumores de moción de censura en Madrid. ¿La apoyaría?

Más urgente que hablar de nombres sería ver un programa de gobierno alternativo. El proyecto del PP hace que cada día estemos peor y eso hace que todo lo que sea echar a Ayuso del gobierno conlleve nuestro apoyo.

¿Cómo se pueden erradicar las ‘colas del hambre’?

La confrontación cada vez es mayor y nos está llevando a hablar mucho sobre los políticos y muy poco de la realidad social de la gente. Díaz Ayuso no pretende aumentar el gasto social y ni la recaudación fiscal. Solamente si esta aumenta en la Comunidad de Madrid, que es un paraíso fiscal para los millonarios, vamos a poder poner en marcha medidas sociales que nos garanticen que los efectos de la crisis son reducidos.

¿Qué opina de las críticas del Gobierno regional al Ejecutivo central?

La presidenta que tenemos ha utilizado esta crisis para construirse un perfil estatal, para hacer una oposición al Gobierno y desatender la Comunidad. También por intereses individuales: cuando se opone a Sánchez e Iglesias también escala dentro del PP contra Pablo Casado.

¿Ha recurrido ya la sentencia condenatoria del TSJM?

Recurriré en las próximas semanas, cuando se habilite el plazo para ello. Es una sentencia desproporcionada e injusta que no hay por donde cogerla. Se le da un plus de credibilidad a la palabra de los agentes respecto a la mía, y eso es contraria a la doctrina del Tribunal Supremo y es contrario a garantizar mi presunción de inocencia.

Además, la sentencia marca un mal precedente para el derecho de manifestación al aplicar la doctrina “delito masa” a este caso, responsabilIzándome de todo lo que sucedió ese día. De actos que no realice. Confío en que el supremo eche para atrás esta barbaridad que criminaliza la protesta y que es injusta.

Podemos elige en junio a su líder en Madrid. ¿Será candidata?

No es mi objetivo. Estamos trabajando toda la organización para llegar a una candidatura única. Confío en que pueda haberla.