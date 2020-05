Simón dice que vetó el evento de los evangelistas porque "iban personas de 120 países, algunos de alto riesgo"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón, ha querido este martes desvincular el aumento de contagios de coronavirus con la manifestación del 8-M y ha aclarado que se suspendieron otros eventos como el de los evangelistas porque se recomendaba que los participantes no fuesen de zonas de riesgo.

Así justificó el doctor Simón en la rueda de prensa diaria que ofrecen desde Sanidad la no celebración de un evento de evangelistas, tal como se recoge en el Informe de la Guardia Civil para la jueza Carmen Rodríguez-Medel en el marco de la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por la autorización de la marcha del 8-M.

Según, el informe de este Cuerpo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del CCAES, advirtieron pocos días antes del 8-M a los organizadores de un congreso evangélico previsto para mediados de marzo en Madrid de que este acto no se debía realizar bajo ningún concepto por ser un evento de alto riesgo de contagio de coronavirus.

Simón ha explicado que "antes del 6 de marzo, el ministro de Sanidad firmó un oficio en el que no se recomendaba realizar eventos de masas con participación de personas de zonas de riesgo y de congresos médicos para evitar que el personal sanitario" se exponga al virus.

Por ello, al hablar con estos evangelistas "les indicaron que tenían previsto un congreso con participación de personas de 120 países, entre ellos países que en aquel momento eran de riesgo, con lo que este evento encajaba con el oficio que se había hecho tres días antes", señaló. Por eso el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias recomendó no realizar este evento". "Los eventos que no reunían estas características no entraban en este paquete", zanjó.

Por otro lado, el doctor señaló que "otra cosa es lo que pasó con el incremento de casos que se observó en España el día 9", ya que a partir de ahí cambió la situación y cambiaron las recomendaciones.

"Se tuvieron que infectar antes" del 8-M

Simón ha desvinculado el aumento de contagios por la manifestación feminista. "Hay muchos factores que pueden favorecer o no la transmisión en este tipo de eventos. Lo que sí hemos observado ese fin de semana fue en otros ámbitos. Sí que sabemos también que en Madrid se notificó un fuerte incremento de casos el día 9, que se referían a bastantes días antes. Hay un periodo de incubación de entre seis y siete días. Por lo tanto, todo lo que pudo pasar tuvo que ser al menos seis días antes".

Por ello, dice que "aquellos casos que se notificaron el día 9 se tuvieron que infectar hacia finales de febrero, hacia el 20 o 25 de febrero". "Ni mucho antes ni mucho después", valora.

"Por tanto, ese incremento del día 9 no es achacable al fin de semana del 7 u 8 de marzo. Sería achacable lo que pasaría 15 días más tarde, pero no se observa un incremento asociado a ese fin de semana. Hay que tener un poco de cuidado a la hora de valorar la información. La transmisión es la que es", ha concluido.