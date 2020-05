Hailey Baldwin confiesa que sus padres no querían que saliera con Justin Bieber

El pasado 4 de mayo, Justin Bieber y Hailey Baldwin estrenaron en Facebook su nuevo reality show, The Biebers on Watch, donde muestran cómo viven su día a día desde la ciudad de Toronto y aprovechan para contar algunos aspectos de su relación. Tanto es así que, en la última entrega, la modelo desveló que su familia no aceptaba que empezara a salir con el cantante.

La joven comenzó a salir con el artista en 2015, aunque su relación se confirmó a comienzos de 2016. Ambos presumían de compartir una bonita amistad, aunque muchos rumoreaban que entre ellos había surgido algo más. La pareja recordó aquellos tiempos en el episodio del pasado viernes explicando cómo surgió su primera cita.

Baldwin y Bieber estaban en Nueva York cuando el artista le preguntó si quería salir a cenar sushi con él. La joven comentó la propuesta a su familia, pero su padre, el actor y productor Stephen Baldwin; y su madre, la diseñadora Kennya Baldwin, le dejaron claro que no estaban de acuerdo.

"Llamé a mis padres para preguntarles si podía ir y me dijeron que no. Me dijeron algo así como 'no vas a salir con Justin a solas, eso nunca va a suceder", relató la joven, que después desveló que recurrió a su hermana para que la encubriera.

"Mi hermana mayor, Alaia, me ayudó: "Oh, sí, va a dormir en mi apartamento y todo está bien", le dijo a mis padres. Así fuimos a cenar y no nos atraparon", apuntó Baldwin.

Después de comer sushi, Justin y Hailey se fueron "a ver una película". Fue en ese momento cuando se dieron su primer beso. Según contaron en el reality, desde esa cita ambos supieron que querían a volver a verse.

Justin Bieber, de 26 años, y Hailey Baldwin, de 23, se casaron en 2018 de forma muy discreta en la misma ciudad donde iniciaron su relación, Nueva York. Los medios estadounidenses se hicieron eco de la noticia en julio de ese año.

"Iba a esperar antes de decir algo pero la información se ha propagado rápido. Escucha, Hailey: Me encanta todo de ti. Estoy decidido a pasar mi vida conociendo cada parte de ti, queriéndote con cariño y paciencia", aseguró entonces el artista.