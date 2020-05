Las semillas serán tus nuevas plantas: cómo cuidar, esquejar y germinar

La primavera es la estación ideal para esquejar u obtener plantas a partir de semillas, así como germinar legumbres, pero debido a la sequedad ambiental, también pueden surgir plagas o enfermedades. Sobre todo ello hemos hablado con Elena Páez, al frente de Planthae, un gabinete botánico situado en el madrileño barrio de Lavapiés.

Elena, geóloga, arqueóloga y antropóloga de formación, nos cuenta, además, lo que podemos aprender sobre las plantas estos días de confinamiento: "A tener paciencia, a tener ilusión y esperanza". Para esta antropóloga botánica, las plantas son un buen ejemplo de la eterna supervivencia pues, como cuenta, "aparecieron millones de años antes que nosotros. Han sobrevivido a meteoritos, dinosaurios y diferentes cambios climáticos. Su capacidad de supervivencia es increíble. A veces se le caen la hojas, mueren o solo queda un tallo, pero en general suelen resurgir".

Los cuidados en casa

Existen rutinas diarias que nos ayudarán a atender bien a nuestras plantas de interior. Elena realiza todas las mañanas lo que ella describe como una inspección militar. "Las pulverizo tranquilamente, observo si tienen hojas secas, si han salido nuevos brotes, si necesitan riego, etc. Además, nada más levantarme pongo siempre Radio Clásica, me gusta y les gusta". Más allá de los gestos diarios, están los semanales: "A las más pequeñas las llevo a la bañera y les meto una buena ducha. Eso vale, sobre todo, para limpiar las hojas y que puedan realizar más fácilmente la fotosíntesis y la respiración por los estomas que se encuentran en el envés", nos cuenta.

De un esqueje, una planta

Para la reproducción de plantas, ya sea por esquejes, multiplicación asexual, o por semillas, la primavera es la estación perfecta, pues las condiciones de luz y temperatura -entre 18 y 24 grados centígrados-, unidas a un riego adecuado, son las más favorables. Sin embargo, no todas las plantas se reproducen por esquejes.

En el curso ofrecido por Planthae Reproducción y esquejes de plantas de interior, Elena enseña el proceso exacto. "Se comienza por la división de la raíz en el caso de los allium, cebollas y ajos; o por el tallo, como las monsteras, potos, ficus o philodendros; o por la hoja como las sansevieras o Begonias. En otras, como las zamioculcas, puede ser por las tres partes", explica. "Una vez realizado el corte de una de las partes de la planta, hay que ponerlas en agua hasta que salga raíz. Pero no todas las plantas se pueden esquejar igual, ni tampoco todas se pueden reproducir de manera asexual o por esquejes", aclara Páez.

Germinar semillas y frutas

Por otra parte, también podemos obtener plantas de las semillas y las frutas de temporada. ¿Cómo hacerlo? Elena insiste en que las condiciones de temperatura, riego y luz de la primavera son las más óptimas. "Las frutas de temporada, en realidad, son frutos que contienen semillas y que en su hábitat natural caerían al suelo. Las semillas invernarían y al año siguiente en primavera se crearía una nueva plántula y de ahí una nueva planta, árbol, etc.".

En el curso Las semillas serán tus nuevas plantas que Planthae imparte en línea se aprende "cómo se pueden recoger semillas en nuestras excursiones al campo y cómo podemos germinarlas. Igualmente, también se habla de las frutas de temporada y cómo podemos hacerlo en nuestras casas niños y adultos. En estos días de confinamiento ya se han hecho varios tutoriales que pueden ver en mi cuenta de Instagram, @planthae, sobre cómo sacar plantas de las semillas de cítricos, cacahuetes y aguacates. Próximamente lo haremos con las semillas de las fresas y germinaremos legumbres. También recomiendo el libro Plantas a partir de semillas. Para principiantes está bastante bien y es una guía básica, sencilla e útil", concluye.

Se pueden obtener plantas de las semillas y las frutas de temporada. PLANTHAE

Combatir plagas y enfermedades

Si la primavera es la estación ideal para que florezca nueva vida, también lo es para que las plagas y las enfermedades se apoderen más que nunca de las plantas, pues están asociadas a mayor sequedad ambiental. "Lo mejor para prevenirlas es echar en el agua y un poco de soda potásica. Es decir, jabón o lavavajillas, 3 o 4 gotas -por un litro de agua suele ser suficiente- cada vez que se riegan. Luego también se puede fortalecer el sistema inmunológico de las plantas con infusiones de cola de caballo y regar con ellos. Si ha aparecido pulgón o cochinilla algodonosa, hay que darles, con mucha paciencia, con un paño y un poco de alcohol sanitario", sugiere Elena.

Hacer felices a tus plantas

¿Qué les gusta a las plantas? ¿Cómo podemos mejorar su existencia? "Las plantas, como nosotros, están felices cuando están fuertes, tienen un verdor, olor o color muy potente, es decir ‘sonríen’. Las plantas empiezan a estar infelices o pochas cuando sus tallos se debilitan, sus hojas empiezan a ponerse amarillas o su floración es escasa”, comenta la antropóloga botánica.

"A las plantas le gusta estar juntas, escuchar música, la luz indirecta y que les hables. Al final, las plantas y nosotros somos muy parecidos, necesitamos agua, luz y nos gustan que nos cuiden y nos traten bien" Y a modo de conclusión, Elena Páez nos comparte una frase que le inspira: "Drink water, get sunlight. You're basically a houseplant with more complicated emotions", que en español quiere decir "Bebe agua, toma el sol. Los humanos somos como las plantas, pero tenemos emociones más complicadas".