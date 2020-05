Detinguts dos homes a Torrent quan realitzaven una compravenda de dos quilos de cabdells de marihuana

La investigació es va iniciar després de l'aparició en un descampat d'Alaquàs de diversos efectes, documents i materials procedents d'un laboratori dedicat al processament i elaboració de substàncies estupefaents.

Els policies van esbrinar la identitat d'un home que estaria relacionat amb els efectes localitzats, així com que el mateix es podria dedicar també als robatoris amb intimidació a altres traficants -el que es coneix en l'argot com bolcades- fent-se passar per membre de les forces de seguretat.

Posteriorment, els agents van esbrinar que el sospitós podria tindre prevista una compravenda important de substància estupefaent que se n'anava a realitzar en un pàrquing d'una gasolinera de Torrent, per la qual cosa van establir un dispositiu de vigilància entorn del lloc.

Els policies van observar com un home li entregava una caixa precintada, caixa que va introduir en l'interior del seu cotxe per a continuació marxar-se cadascú en els seus vehicles.

Tots dos turismes van ser interceptats i es va comprovar que en el seu interior hi havia uns dos quilos de cabdells de marihuana, per la qual cosa els investigats van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues.

Així mateix, es van realitzar dos registres domiciliaris. En un xalet de Torrent es va localitzar material i infraestructura per a la plantació i manteniment d'unes 750 plantes de marihuana, que ja havien sigut tallades, així com una borsa en que el seu interior hi havia uns dos quilos i mig de cabdells d'aquesta mateixa substància preparats per a la seua venda.

En l'altra vivenda situada a Manises, es va intervenir una placa de policia simulada, dos pistoles airsoft, un llança centelleigs per a cotxe policial, dos permisos de residència d'estranger falsificats, així com uns 3.400 euros.

Els detinguts, un amb nombrosos antecedents policials, han passat a disposició judicial.