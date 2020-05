Ciudadanos duda de la vigencia de la declaración ambiental del estudio informativo de la estación en Moreda

Así lo ha señalado, a través de una nota de prensa, al opinar que esta podía haber caducado, en contra de lo que sostiene la alcaldesa gijonesa, Ana González, que argumentó que seguirá vigente en tanto no se haga una nueva, con referencia a la que se planea frente al Museo del Ferrocarril.

"Se trata de un aspecto fundamental sobre el que tenemos serias dudas y que urge aclarar, ya que uno de los argumentos esgrimidos por la alcaldesa para defender la ubicación en Moreda es precisamente la vigencia de esta declaración impacto", ha indicado Pérez Carcedo.

En este sentido, ha explicado que esta declaración de impacto se aprobó el 2 de octubre de 2006, momento en el que no se establecía ningún plazo de vigencia de estas declaraciones.

Sin embargo, posteriormente la legislación, concretamente, a través del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido del la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, estableció un plazo de caducidad de cinco años, en los casos en los que los proyectos fueran aprobados o autorizados por la Administración General del Estado.

En cuanto a las dudas de si lo dispuesto en este Real Decreto afectaba o no a las declaraciones de impacto aprobadas con anterioridad a esa fecha, el edil ha aludido a la existencia de una sentencia de casación del Tribunal Supremo de fecha de 25 de junio de 2015 que establece con claridad (en su fundamento de derecho décimo) como todas las declaraciones ambientales aprobadas con anterioridad al año 2008 se verían afectadas por esta caducidad de cinco años.

Por todo ello, Ciudadanos reclamará un informe jurídico a la secretaría de la Sociedad Gijón al Norte para aclararlo. "No hay suficientes certezas, ya que no hay ningún informe jurídico o, al menos nosotros no lo tenemos, que asegure que este estudio sigue estando vigente", ha advertido el edil.

De no ser así, desde el punto de vista de la tramitación administrativa, los plazos serían los mismos entre las dos alternativas propuestas, "y se vendría abajo parte del argumentario de la Alcaldesa para justificar el cambio", ha apostillado.

Al tiempo, ha incidido en la necesidad de afrontar este debate "desde la objetividad" y contando con toda la información, y tratando de que su resultado sea lo más consensuado posible.

"A día de hoy la única conclusión que podemos extraer del estudio informativo presentado por el Ministerio es que ambas alternativas son factibles y viables desde el punto de vista técnico", ha asegurado.