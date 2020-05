Coronavirus.- La Generalitat manté la prudència amb la fase 2 i demana responsabilitat i "esperar una setmana"

Puig ha justificat els criteris que va donar aquest dimarts la consellera de Sanitat, Ana Barceló: un "lleuger repunt" en la taxa de contagis, del 0,66 al 0,89%, en departaments de salut que havien passat a la fase 1 anteriorment.

"Hem complit estrictament el que ens han dit els experts; volem ser extremadament prudents per a no donar cap pas arrere", ha recalcat als periodistes després de presentar un informe per a la reactivació econòmica.

Ha recordat que "el virus segueix entre nosaltres", com demostren els primers resultats de l'estudi d'aigües residuals, i que València és la ciutat més gran d'Espanya en fase 1. Açò sí, ha reconegut que "la prudència és exigible a tots" i que la Comunitat Valenciana està en millors condicions que altres autonomies.

Preguntat per l'informe de Sanitat sobre l'avanç desigual a la fase 1, Puig ha assegurat que encara no ho han rebut i ha recordat que el ministre, Salvador Illa, va dir que els farien públics quan tots els territoris isquen de la 0.

També ha promès que "en uns dies" es presentaran les dades de l'avanç del coronavirus per municipis, sempre que es puguen desglossar a eixe nivell i amb caràcter acumulatiu. "No es tracta d'una competició entre ajuntaments, estigmatitzar és el camí més arriscat i sempre ho hem volgut evitar", ha remarcat.

Fins a la fase 2, Puig ha confiat en la responsabilitat dels ciutadans i ha reiterat la seua petició que es permeta el bany en tot el litoral espanyol, mantenint la distància de seguretat. Turisme CV està pendent d'un informe del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinacions (Sicted) mentre la Conselleria d'Interior treballa en el protocol de platges.