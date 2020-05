Un grupo de afiliados de Podemos impulsa una corriente contra Susana Serrano y ella señala que son minoritarios

En su manifiesto, recogido por Europa Press, este grupo de unos "14 o 15" afiliados, según los mismos, señalan la "falta de actividad" del Consejo Ciudadano Municipal de Sevilla, órgano rector de Podemos Sevilla entre asambleas, porque de sus 22 miembros "al menos dos no dan señales de vida" y otras seis personas "presentaron prematuramente su dimisión, la mayoría de ellas por falta de democracia interna, poca transparencia e incumplimientos continuos de los documentos políticos y organizativos con los que el actual Consejo Ciudadano se presentó para su elección y fueron votados mayoritariamente en junio de 2018", cuando Serrano se proclamó como secretaria general de Podemos Sevilla frente a la candidatura del entonces parlamentario andaluz de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe.

"Se están vulnerando e incumpliendo sistemáticamente los acuerdos políticos y organizativos aprobados en la asamblea ciudadana con el que este consejo ciudadano ganó las elecciones, sobre todo en lo que respecta a la asunción de mecanismos como asambleas presenciales y relación con los círculos para que la militancia pudiera determinar y decidir la orientación política del partido en Sevilla", exponen, asegurando desconocer "el día y la forma" en la que Juan José Conde fue nombrado secretario de Participación, Mediación y Coordinación de Círculos tras dimitir la persona que ostentaba dicho puesto.

Especialmente, critican que mediante una videoconferencia fuese aprobada una "donación" para "una acción de beneficencia en el ámbito municipal", avisando de "personas del Consejo Ciudadano Municipal y pertenecientes a círculos no convocados" a tal videoconferencia. Dicho debate, según insisten, "no ha sido convocada ni en tiempo ni en forma y en pleno confinamiento, no se ha publicitado y no se ha convocado ni informado al menos a los círculos de Cerro-Amate y el Círculo Sectorial PodemosxLaBase". Podemos por la Base es, por cierto, el título bajo que se promueve este manifiesto.

Además, avisan de que una donación "no puede ni debe tratarse en una supuesta reunión de una secretaría de área, ya que es contrario a los criterios de transparencia, financiación y rendición de cuentas autoimpuestos por el propio Consejo Ciudadano Municipal mediante su documento político y organizativo".

PIDEN DIMISIONES

Así, reclaman la dimisión de Susana Serrano como coordinadora general de Podemos Sevilla y de Juan José Conde Olmo como secretario de Participación.

Frente a ello, Susana Serrano ha manifestado a Europa Press que este colectivo "minoritario" está conformado por "cuatro o cinco personas" que promueven "una corriente más que otra cosa", pues "los círculos de Podemos son territoriales y sectoriales" y el denominado círculo de Podemos por la Base "no es ninguna de las dos cosas".

Serrano ha defendido que las quejas de estos militantes han sido contestadas "en varias ocasiones", admitiendo que en el seno del Consejo Ciudadano Municipal de Ciudadanos ha habido varias "dimisiones" y que su número de miembros ha "mermado". Empero, ha alegado que no depende de ella impulsar un proceso de renovación de los órganos locales de Podemos, algo que habría hecho "hace mucho tiempo" si estuviese a su alcance.

Susana Serrano ha defendido además que la estructura sevillana de Podemos sigue "trabajando" y que precisamente los militantes que reclaman su dimisión "no participan" ni "nunca" asisten a los encuentros.

LOS CÍRCULOS SIGUEN "TRABAJANDO"

"Estamos volcadas con los círculos, que tienen su trabajo pero que ahora tienen la dificultad de que no se pueden celebrar reuniones presenciales y (antes del estado de alarma) estábamos a punto de volcarnos en una nueva sede que los círculos venían reclamando. Todo eso se retomará", ha dicho con relación al momento en el que sean levantadas las restricciones del estado de alarma decretado contra la pandemia de coronavirus Covid-19.

Además, ha recordado la "difícil situación interna" que afronta Podemos por la decisión de Anticapitalistas de abandonar dicha formación, contexto en el cual Teresa Rodríguez renunció al liderazgo de Podemos Andalucía y abandonó el partido junto a su equipo, asegurando en cualquier caso que la asamblea promovida por Podemos en el plano nacional desencadenará el proceso de renovación de los órganos andaluces y después sevillanos.

"Respeto las opiniones de todas las personas. No depende de mí que haya una renovación de la dirección de Sevilla, pero eso tendrá lugar pronto y yo estoy de acuerdo en que así sea", ha dicho Susana Serrano, señalando de nuevo el proceso de renovación orgánica que abre la asamblea ciudadana estatal y confiando en que "en septiembre" sea elegido un nuevo Consejo Ciudadano Municipal de Sevilla, un proceso para el cual ella está "pensando" si concurrir de nuevo o no.