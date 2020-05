Gómez ante las críticas de la oposición a las obras de la plaza del Ayuntamiento: "El hito es que es peatonal"

Gómez se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa telemática que ha ofrecido para presentar el Plan Especial de Protección del Cabanyal-Canyamelar, preguntada por la decisión del PP de llevar la contratación del diseño de la plaza del Ayuntamiento a la Agencia Antifraude y de estudiar si trasladarlo también a Fiscalía.

"Reitero lo dicho en numerosas ocasiones. La oposición está en contra de la peatonalización" de la plaza del Ayuntamiento y "está intentando que no se hable de eso", ha señalado la responsable municipal. Tras ello, ha insistido en que "el hito" de la reforma de este espacio y lo que más le gusta de ella es "que a día de hoy no hay coches" en ella "más allá de las diferentes opiniones en torno al mobiliario urbano" elegido.

"Me quedo con eso", ha asegurado Sandra Gómez, que ha añadido que ante "cualquier actuación o contratación, la oposición tiene derecho a fiscalizar lo que considere oportuno". Tras ello, ha apuntado que "en la anterior legislatura" el equipo de gobierno local -entonces compuesto por Compromís, PSPV y València en Comú y ahora por las dos primeras formaciones- recibió decenas de denuncias que quedaron archivadas".

La vicealcaldesa ha expuesto que con sus críticas a la reforma de la plaza del Ayuntamiento, la oposición "intenta que no se hable del hito que supone" esa intervención para que "no sea una rotonda sino un espacio recuperado". "Está introduciendo temas para que no se hable de eso", ha repetido, a la vez que ha opinado que el PP "vuelve a la estrategia de la legislatura anterior" por lo que respecta a trasladar temas municipales a la justicia.

"ARCHIVADAS"

Gómez ha resaltado que "todas las denuncias" que el grupo municipal 'popular' planteó en el mandato anterior por parte "un asesor" han sido "archivadas". A continuación, ha reiterado que en el caso de las obras de la plaza del Ayuntamiento "lo importante es que la plaza es peatonal". "Eso es un hito. La oposición siempre ha estado en contra y busca argumentos en contra de la peatonalización de la plaza", ha expuesto.

La titular de Desarrollo Urbano ha agregado, preguntada por la gestión del expediente de esta actuación, que "no sabe más" al respecto y ha precisado que ella no es la concejala responsable de la intervención, que impulsa la concejalía de Movilidad Sostenible.

Igualmente, respecto a la decisión del PP, conocida este miércoles, de solicitar un nuevo dictamen de la Comisión de Patrimonio Municipal sobre el proyecto completo de peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, Sandra Gómez ha respondido que "pedir, se puede pedir lo que se quiera".

A este respecto, ha explicado que este mates, tras el anuncio del grupo municipal 'popular' de acudir a Antifraude se revisó en dicha comisión, "con funcionarios", el tema y no se entendió "lo que dice el PP". Ha agregado que "el proyecto de mobiliario urbano y de recuperación del asfalto pasó por la Comisión de Patrimonio y ha dicho, en cuanto a declaraciones del PP que apuntan que la documentación llegó incompleta, que "todo estaba correcto y todo presentado".

"ESTAMOS MUY TRANQUILOS"

Por su parte, el concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Giuseppe Grezzi, aseguró este martes, tras conocerse la decisión del PP de llevar la contratación del diseño de la plaza del Ayuntamiento a la Agencia Antifraude y de estudiar si trasladarlo también a Fiscalía, que en el equipo de gobierno local están "muy tranquilos".

"Estamos muy tranquilos porque todo se ha realizado de forma correcta y legal, de acuerdo con los procedimientos contemplados en la ley", afirmó Grezzi, que añadió: "parece que todos los ladrones creen que son de su misma condición" y apuntó que "presuntamente, el PP hacia toda clase de irregularidades como hemos sabido estos días con el fraccionamiento de contrato del servicio de 'Bibliobus' por importe de cerca de 178.000 euros".

"El PP ya consideró ilegal la construcción del intercambiador de Porta de la Mar y el juez lo desestimó. Su estrategia es otra vez acudir a los tribunales en vez de tener un proyecto de ciudad para València", planteó el titular de Movilidad Sostenible.

Asimismo, expuso que "la pacificación de la plaza del Ayuntamiento formaba parte del proyecto de ciudad con el que el gobierno local ganó las elecciones del año pasado" y destacó que, en consecuencia, "era una prioridad cumplir con el deseo de los valencianos de recuperar la plaza". "Se aceleraron los plazos para poner en marcha el proyecto de pacificación de la plaza y remodelación de la red de EMT".

Giuseppe Grezzi insistió en que el contrato para la reforma de esta plaza "se ha realizado de acuerdo con la ley, concretamente con la Instrucción 1/2019 de la OIRESCON y la Ley de Contratos del Sector Público".