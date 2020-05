Coronavirus.- FGV controlarà l'aforament amb detecció facial per a evitar col·lapses en temps real

Després de dos dies de fase 1, les xifres estan "lluny de les normals" amb uns 30.000 al dia davant dels 250.000 habituals. Així ho ha avançat el conseller de Mobilitat, Arcadi España, en una nova compareixença en Les Corts de balanç durant la pandèmia, després de demanar disculpes per desajustaments en freqüències i aforaments de Metrovalencia i TRAM d'Alacant.

Aquest dimecres comença la col·locació de vinils en andanes per a recordar la distància de seguretat i l'obligatorietat d'usar mascaretes, després de l'ordre del Ministeri de Sanitat. També se senyalitzen els passadissos per a marcar el sentit de la marxa i els seients de manera alterna, juntament amb els dispensadors de gel.

Entre les mesures ja anunciades, FGV treballa en el desenvolupament d'un projecte per a establir la limitació d'accés a trens que puguen superar l'aforament previst, a través de megafonia i noves pantalles. Des del 5 de maig realitza un comptatge de viatgers mitjançant 'big data', al que se suma la detecció facial per a arribar a una fiabilitat del 97% i comprovar la càrrega per a corregir desviacions.

Paral·lelament, la Generalitat realitzarà "en breu" un segon repartiment de mascaretes, gels i guants a transportistes, taxistes, personal d'VTC i Ferrocarrils, conductors d'autobús i 'riders', després de la primera distribució de 38.950 mascaretes, 36.855 gels i 57.900 guants.

En els taxis manté la "comunicació constant" amb el sector i es compraran 4.700 mampares de protecció desmuntables i transparents. Espanya s'ha compromès a mantindre les mesures de seguretat i higiene per a "cuidar als qui ens cuiden" i garantir el control de la malaltia en la desescalada.

Un dels riscos és que la por al contagi puga ralentir la tornada al transport públic "i fins i tot una tornada al vehicle privat com en altres països". L'objectiu és arribar a un nou model sostenible i segur després del "respir" que la pandèmia ha donat al planeta.

LES DONES LIDEREN EL CANVI DE MOBILITAT

Els estudis encarregats pel Consell apunten que les dones lideren el canvi de mobilitat cap a pautes més sostenibles, un 48% davant del 35% d'homes, i que els joves també interioritzen més ràpid aquesta conscienciació. A partir d'aquestes dades es crearà una estratègia valenciana d'impuls a la mobilitat sostenible, amb el primer esborrany a principis de juny.

Estarà basada en un "urbanisme tàctic" perquè els vianants recuperen espai, juntament amb mesures com la duplicació de línies de metro amb autobusos en superfície, la creació de carrils entre municipis i la bici i el patinet com "aliats" per a previndre el virus.

La Generalitat també vol establir mesures de flexibilitat horària per a diluir aglomeracions en hores punta, amb la col·laboració d'empreses i sindicats. Exigeix al Govern central un fons específic per al transport públic i un altre d'infraestructures per a generar ocupació, amb el suport de la UE.

Unes altres de les seues peticions són un impuls definitiu al transport ferroviari de mercaderies, "assignatura pendent a Espanya", garantir la connexió del Corredor Mediterrani i millorar la interacció amb ports i aeroports. També modernitzar el transport per carretera i augmentar la capacitat d'emmagatzematge i reserves estratègiques en sectors essencials.