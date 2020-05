Coronavirus.- L'aeroport de València rep aquesta setmana un únic vol internacional i el d'Alacant cap

Manises i L'Altet són dos dels aeròdroms permesos des d'aquest dilluns com a punts d'entrada amb capacitat d'atenció d'emergències de salut pública internacional per a cobrir la demanda, dins del procés de desescalada pel coronavirus.

Fins al dijous no està previst el primer vol internacional: Zurich-València, amb eixida a les 11.50 hores i arribada a les dos de la vesprada, operat per Swiss. Hi ha un altre igual per al diumenge 24, informen des de la companyia suïssa.

A Alacant no hi ha cap vol tancat durant tota la setmana. Ryanair, una de les principals aerolínies en nombre de vols, reprendrà al juliol la majoria dels seus enllaços a Espanya.

Aquesta 'low cost' té programat el primer vol a València el 3 de juliol des de Varsòvia (Polònia), l'únic de moment. Cap a Alacant sí hi ha desenes de vols a partir de juliol, entre ells Londres o Bristol (el Regne Unit), Roma o Milà (Itàlia) i nacionals com Palma. Castelló, en canvi, espera solament un el dijous 2 des de Londres.