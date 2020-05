Cortés (IVAM): "Que haya gente antes de las 10 para entrar, es de una alegría que no se puede explicar"

Así, se abre "con nuevos métodos, pero es el museo de siempre", según ha expresado el director del IVAM, José Miguel G. Cortés, quien se ha mostrado en declaraciones a Europa Press satisfecho porque al abrir la puerta "no hemos sido dos", como se temía. "No hemos sido 3.000, la verdad sea dicha, pero hemos sido más de dos y bastantes más de 22", ha dicho, y ha añadido: "Que haya gente esperando a antes de las 10.00 para entrar, es de una alegría que no se puede explicar con palabras".

Cortés ha detallado el protocolo sanitario que se aplicará en este museo para que "se pueda disfrutar del arte con unos márgenes y unas distancias preestablecidas". Tras el parón por el coronavirus, el IVAM reabre con una instalación del artista alzireño Jorge Peris, 'Dark Man cabalgando a lomos del pájaro de fuego', en la que objetos cotidianos "donde se almacenan algunos de los restos de vidas pasadas" se convierten en instrumentos musicales.

La muestra es un proyecto específico realizado para la galería 6 y expresamente pensado en la estructura de la propia sala expositiva. Se trata de una creación en la que ha trabajado durante los últimos dos años y que supone el regreso del autor a València y, más concretamente, a uno de los espacios que le ayudaron a formarse, el propio IVAM.

A partir de ahora, la visita presencial tendrá un aforo reducido a un tercio y con unas condiciones rigurosas para garantizar el cumplimiento del protocolo sanitario. Entre otras normas, se incluyen mecanismos de control de acceso, recorridos para garantizar la distancia interpersonal, paneles de metacrilato en taquillas y mostradores de información y la prohibición de elementos de uso táctil, como folletos.

"No abrimos el mismo museo que cerramos hace dos meses. Cerramos un museo muy participativo muy relacional, donde la gente intervenía en conferencias, en talleres, etc. Hoy lo abrimos con mascarillas, con guantes y distancia, pero el contenido y la esencia es la misma, que es el deseo de ser cada vez más inclusivo y más participativo. Y en ello estamos", ha detallado. Porque, según ha hecho notar, "el arte no salva vidas pero ayuda a vivir" pues quien salva vidas son los médicos y las enfermeras, pero el arte ayuda a tener una vida "más completa, más plena".

En esta línea, ha recalcado que "abrir en el Día Internacional de los Museos es una gran iniciativa porque simboliza que caminamos poco a poco hacia una situación más o menos similar a la de hace dos meses". En este sentido, ha destacado la grata "satisfacción" que les ha provocado la reacción de la gente que ha acudido a visitar este espacio.

GRATIS HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2020

El IVAM junto a otros nueve espacios museísticos de la Generalitat Valenciana han reabierto sus puertas este lunes de forma gratuita hasta el 31 de diciembre de 2020 "como mínimo".

Una iniciativa que este museo ha calificado de necesaria para poder salir de esta crisis sanitaria "de una forma inclusiva". "Nadie se puede quedar fuera, hemos aportado nuestro granito de arena a la reconstrucción del país, que tanta falta hace", ha indicado el responsable del IVAM.

En este sentido, Cortés ha querido reivindicar el arte como una ayuda para "tener una vida más plena" en la que los museos tienen un papel "muy destacado". "Estos meses de confinamiento han servido para reflexionar, intercambiar opiniones, enriquecer puntos de vista y valorar el reto al que se enfrenta el mundo artístico", ha recalcado.

"Tendríamos que aprovechar esta profunda crisis, estos meses de suspensión, para repensar nuestras prácticas, nuestros valores y nuestras prioridades. Deberíamos tener la audacia de inventar nuevas formas de relación con la creación artística, con los creadores, con los diferentes públicos y plantearnos maneras de hacer y de ver las artes acordes con los tiempos que se avecinan. Esta, al menos, es la opinión del IVAM", ha aseverado.