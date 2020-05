Detingut un home a Sagunt per llançar discursos xenòfobs per internet i amenaçar polítics i agents

Segons ha informat en un comunicat l'institut armat en un comunicat, l'arrest s'ha produït en el marc de l'operació 'Horda', arran d'una denúncia rebuda. El detingut, que s'autodenominava 'xèrif' en les xarxes socials, ja havia sigut arrestat la setmana passada per amenaçar amb arma blanca i intentar clavar-li-la a una víctima del seu suposat assetjament, encara que la persona afectada es va aconseguir escapolir de l'agressió.

Els agents van haver de realitzar una "intensa tasca policial" per a la creació de prova documental suficient per a aclarir l'autoria dels fets, "per la dificultat de la investigació i la greu alarma social" generada.

En el marc de l'operació, els agents van realitzar una entrada i registre en la vivenda del presumpte autor dels fets on van confiscar material informàtic des del qual es realitzaven els videos del canal, per la qual cosa van detindre el 'youtuber'.

El presumpte autor dels fets amenaçava una víctima en un dels vídeos, en els quals mostrava un arma blanca. A més, presumptament assetjava la persona afectada de "forma constant", a través de telefonades al mòbil i fix de casa, i amb amenaces tant a ell com a la seua família.

Una patrulla de la Guàrdia Civil va haver d'actuar perquè el presumpte autor volia realitzar pintades en el domicili de l'afectat. L'equip de Delictes Telemàtics de Guàrdia Civil de Sagunt va analitzar el canal de Youtube del presumpte autor, que presumptament usava per a difondre missatges d'odi contra minories ètniques i grups amb ideologia diferent a la seua.

En el canal, presumptament insultava i amenaça diferents veïns de les localitats confrontants pertanyents a diferents partits polítics i a membres de les Forces de Seguretat. També amenaçava amb realitzar destrosses en els vehicles de la població i havia arribat a complir les seues coaccions amb danys en dos cotxes.

Fins al moment l'equip de delictes telemàtics han analitzat més de 200 publicacions de videos i s'estudien les xarxes socials en els quals el presumpte autor s'autodenominava 'xèrif'. El detingut i les diligències han passat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Sagunt.