Alonso Caparrós habla abiertamente del problema que tuvo con las drogas: "Soñaba con montañas de cocaína"

Aunque ya confesó públicamente el problema con las drogas que tuvo, Alonso Caparrós no suele hablar de ello. Pero parece que, por una buena causa, sí quiso abrirse y lo hizo en un directo de Sofía Cristo, que lleva varios meses haciendo un programa en Instagram en el que diferentes personas comparten su experiencia para tratar temas relacionados con las adicciones.

El que fuera presentador de Furor se abrió en canal y le echó valor para contar, con todo lujo de detalles, su drogadicción. "Para mí no es solamente superar una adicción, es un reto intelectual y espiritual. Son tantas cosas", contó.

"En mi caso fue brutal. Ya sea por genética o por las circunstancias, el enamoramiento fue muy brutal, muy atroz, soñaba con montañas de cocaína y me atrapó de una manera bestial y esa sensación sigue latente. Fue una invasión", confesó. Después, explicó que sentía la necesidad de tomar estupefacientes porque era como esconderse y huir de sí mismo.

"Yo fui consciente desde el principio y, desde ese momento, estuve con muchos tratamientos y no pude con ellos. No sé por qué fue...", dijo el colaborador de Sálvame. "¿Por qué no me he muerto? Con lo que he consumido... Eso me ha hecho cambiar mi forma de pensar".

"Me cuesta mucho contar mi experiencia porque yo he pasado por todos los tratamientos que te puedas imaginar y siempre he tenido un apoyo terapeútico", confesó y añadió más tarde que, a pesar de su delicada situación económica, se sentía un privilegiado por haber podido tener todas las terapias necesarias, algo a lo que "no todo el mundo puede acceder".

El exconcursante de GH VIP 5 afirmó que había sentido mucho miedo durante su enfermedad: "No es que no quieras dejarlo, es que hay muchos miedos, muchas inseguridades. Miedo a lo que podamos sentir, miedo a lo que puedan decir, a quién esté en la sala de espera".

Pero, tras explicar su experiencia con la drogodependencia, puso su granito de arena con algunos consejos para poder ayudar a otras personas en esta situación: "Hay que intentar darles las herramientas personales para que puedan luchar porque una persona que sale de cumplir condena y tiene que volver al mismo sitio en el que vivía y se relacionaba... Por eso tenemos que ser el altavoz".

"Es una enfermedad que no inspira compasión. La sociedad ve a un drogodependiente y no da pena, no derrocha una lágrima", apuntó en el directo de Sofía Cristo.

En su caso particular, explicó que le sirvió hacer meditación e ir a retiros: "Un cambio en la forma de vivir y de hábitos. A día de hoy me levanto a las seis o las seis y media para meditar y leer. Me pregunto qué pensamientos tengo, qué quiero hacer...".

Además, su novia Angélica fue una gran apoyo y un pilar importante en su recuperación: "Ella trabaja en un gabinete psicológico y tenía las herramientas para ayudarme y enseñarme lo que podía perder si seguía por ese camino".