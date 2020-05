Puig pide "la máxima prudencia y precaución" para poder pasar la próxima semana a la Fase 2

Puig, en una entrevista a Espejo Público recogida por Eurpa Press, ha recalcado que la Comunitat asume este momento con "toda la prudencia y la esperanza" y en ese sentido ha destacado que en las ciudades ya "se respira de otra manera". "El conjunto de la Comunitat Valenciana tiene la esperanza de que la normalidad de verdad sea lo más rápida posible", ha mantenido.

En concreto, ha destacado que la ciudad de València "asume el reto de ser la ciudad más grande de España que está en Fase 1 y, por tanto, tenemos que hacer ese tránsito con toda la prudencia". Al respecto ha insistido en que la Communitat "está en condiciones para pasar a Fase 2 la semana que viene, pero lo vamos a ver con el Ministerio desde la cogobernanza y la codecisión como se ha hecho esta semana".

Así, ha destacado que si se mantienen estas buenas cifras de los últimos 14 días, ha señalado que estamos en una media de contagios de 8,8 cuando la nacional es del 21, "estamos en condiciones muy positivas" para pasar de fase "pero hay que hacerlo desde la máxima de la prudencia y que esta semana se viviera con la máxima precaución". "Vamos a vivir una ciudad diferente con las terrazas abiertas pero hay que ser conscientes de que el virus aún está entre nosotros", ha advertido,

REPARTO DE FONDOS

Puig ha recalcado que en ese proceso de desescalada "la unidad de acción es fundamental y que hay que defenderla", pero después, en su aplicación, esa unidad de acción "debe hacerse en base al principio de subsidiariedad y debe singularizarse en los territorios" para funcionar de "una manera más adecuada". "Creo que estamos en el camino de mejorar esa corresponsabilidad que al final será más efectiva para todos los ciudadanos", ha recalcado.

En ese sentido, ha recalcado que quiere que el reparto de los 16.000 millones de euros de fondos entre comunidades se haga con "justicia". Así, entiende que aquellas comunidades que hayan tenido mayor gasto sanitario por la pandemia "tengan en el tramo inicial una mayor asignación de recursos". "No cuestionamos ese reparto", ha afirmado.

No obstante, ha defendido que después "el criterio fundamental es la población". Así, ha argumentado que hay un tramo de 5.000 millones que viene a tapar agujeros porque la recaudación será menor" y al respecto ha evidenciado que "no tiene sentido que las comunidades que han renunciado a un mayor ingreso fiscal tengan la misma compensación cuando esos ingresos ya no los pensaban recibir. "Pido la misma equidad y solidariadad", ha reclamado.

Asimismo, ha reclamado que en el plano turístico es "fundamental" un 'espacio Schengen sanitario' con los mismos protocolos para toda la Unión Europea para que a medida que los países fueran abriendo "se pudiera generar confianza en el turista europeo".

En esta línea, Puig ha asegurado que la Comunitat se irá preparando con "las nuevas condiciones para garantizar que haya playas seguras". "Queremos playas y montañas seguras para garantizar la tranquilidad de quienes nos visitan", ha apostillado.