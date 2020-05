Tu horóscopo diario: lunes 18 de mayo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 18 de mayo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Es posible que te estés exigiendo demasiado y eso te lleve a no perdonarte ningún fallo, algo que realmente no te favorece porque todo el mundo comete alguno y es inevitable. Respira hondo y olvídalo cuanto antes, en realidad no tiene mayor importancia.

Tauro

Mirar atrás es algo que ahora no debes de hacer de ninguna manera porque te va a poner triste o de mal humor y eso no es lo que más le conviene a tu ánimo en este momento. Procura concentrarte en el presente, porque al fin y al cabo es lo que tienes.

Géminis

Vas a sentir cierto agobio porque ves cosas con las que no estás de acuerdo y no te quedará otro remedio que asumirlo. Es hora de que tengas claro lo que quieres hacer y cuál es tu capacidad de maniobra. A partir de ahí elabora una estrategia coherente.

Cáncer

No te quedes de piedra hoy si ves algo que te parece sorprendente y que no te acabas de creer porque será cierto. Algunas personas tienes reacciones que no esperabas, pero tendrás que aceptarlas e intentar comprender sus razones.

Leo

No has cambiado demasiado en muchas cosas, pese a que te habías prometido hacerlo, pero quizá has vuelto a caer en la tentación y eso es algo que puede darte cierta rabia hoy. No te castigues por ello y vuelve a intentarlo sin reprocharte nada.

Virgo

Haz como si no vieras lo que está haciendo una persona cercana porque si te metes en su vida y le comentas algo, corres el riesgo de que se enfade contigo y no con quien debería enfadarse de verdad. Cuidado con esas palabras que podían ser ofensivas, aunque de manera inocente.

Libra

Procura mantener la calma si tienes que hablar con un vecino por una pequeña disputa o algo que te molesta. Si lo haces con tranquilidad, vas a lograr mucho más que si sacas a relucir alguna clase de genio o crispación. Es mejor llegar a un acuerdo.

Escorpio

Quizá no has llegado aún a ninguna conclusión en un tema profesional en el que estás pensando desde hace tiempo y que te trae bastante de cabeza. Pero te faltan datos importantes para ello. Paciencia, porque de momento esa información no la vas a tener.

Sagitario

Si respiras hondo y piensas en lo que te ha enseñado una situación que acabas de pasar, verás que todo tiene un lado positivo, por muy raro que parezca, que se puede aprovechar desde un punto de vista personal. Has evolucionado y eso te favorece.

Capricornio

Muchas de tus creencias pueden ser puestas en duda hoy porque quizá se contradicen con lo que estás viendo muy cerca de ti. Alguien dice una cosa y hace otra y eso te disgustará profundamente. Pero no puedes hacer más que seguir tu camino.

Acuario

No te apetecerá mucho hoy hablar con nadie y preferirás estar a tu aire, pero hay una persona cerca que necesita esa conversación, un rato de charla amable y escuchar tu voz, así que debes hacerlo sin pensarlo y con todo el cariño que puedas.

Piscis

Aprenderás algo nuevo hoy que te va a servir para protegerte mejor de comentarios o cotilleos que realmente no van a ninguna parte pero que pueden herirte de alguna manera. Serás más fuerte si crees en ti y no escuchas comentarios poco inteligentes.