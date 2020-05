La Comunitat Valenciana va viure un abril càlid i humit, amb nits 1,5 graus per sobre de l'habitual de mitjana

La precipitació, per la seua banda, va ser un 50% superior al normal d'aquest període: l'acumulat és de 71,7 litres per metre quadrat, davant dels 49,8 de la mitjana, segons el resum climatològic de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Pel que fa a la temperatura mitjana, el total ha sigut de 13,6 graus, 0,6 dècimes per sobre de la mitjana. L'abril del 2020 se situa com el quart mes càlid dels últims cinc (només el del 2019 va estar per sota de la mitjana).

La nuvolositat, que és una de les causes que els dies hagen sigut freds, ha derivat que la insolació durant el mes haja sigut molt baixa.

Prenent com a base les dades de les imatges de satèl·lit del Servici d'Aplicacions Satel·litariès d'Eumetsat per a la vigilància del clima (CM SAF), el mes d'abril ha tingut un dèficit de 57 hores de sol en la mitjana del territori (196.1 hores a l'abril del 2020 davant de les 252.6 hores de la mitjana normal). El dèficit d'insolació ha sigut més acusat en Castelló (-63 hores), que a València (-58 hores) i Alacant (-47 hores).