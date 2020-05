Coronavirus.- La desescalada en les residències de majors valencianes no començarà abans de la Fase 3

Així ho ha assenyalat en una roda de premsa telemàtica després del ple del Consell davant la pregunta de quan podran les famílies començar a visitar als majors en les residències de la Comunitat Valenciana.

Oltra ha explicat que ja s'han publicat dos resolucions per a la desescalada en altres tipus de centres com els de infància i els de discapacitat, diversitat funcional i salut mental, però en l'àmbit de majors "queda per a la tercera fase començar la seua implementació".

"Una imprudència en aquest àmbit saben el dolorós que pot resultar. Preferisc que quan estiguem realment preparats siga quan comencem", ha conclòs.