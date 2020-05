Soler afirma que el Consell cuenta con 3.557 millones de liquidez para hacer frente a la Covid-19 con el extra FLA

"El Ministerio de Hacienda ha cumplido con todas y cada una de las reivindicaciones de la Generalitat ante el Gobierno de Pedro Sánchez en la reclamación de la liquidez necesaria en el primer semestre del año para hacer frente a la mayor crisis sanitaria que hemos vivido y a sus consecuencias sociales y económicas", ha señalado Soler en un comunicado.

Con la activación de los 1.559 millones del ExtraFLA, aprobada este jueves por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la Comunitat Valenciana dispone de 3.557 millones de liquidez, sin contar con la parte que le corresponderá de los 16.000 millones del Fondo No Reembolsable que ha puesto el Gobierno en manos de las comunidades autónomas para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19.

Vicent Soler ha indicado que "la Generalitat ha reclamado al Gobierno central desde el minuto uno más recursos y liquidez para hacer frente a la crisis". "En la primera videoconferencia de los consejeros de Hacienda con la ministra María Jesús Montero, celebrada el 18 de marzo, ya centré mi intervención en la reclamación de liquidez para hacer frente a la Covid-19, concretamente con el adelanto de los anticipos del modelo y del FLA extraordinario", ha señalado.

"Atendiendo nuestras reivindicaciones, el Gobierno se había comprometido a acelerar la activación del FLA extraordinario, que normalmente se activa en el mes de julio, y hoy hemos comprobado que se ha hecho efectiva su total implicación para que las comunidades autónomas dispongan de liquidez", ha manifestado.

Para Soler, el esfuerzo del ministerio es "innegable", "tanto para dotar de liquidez en las comunidades autónomas como para facilitar los recursos necesarios en forma de un fondo no reembolsable de 16.000 millones, que no tiene precedentes en la historia de la España autonómica".

INYECCIÓN EN EL TEJIDO PRODUCTIVO

La activación de los 1.559 millones del FLA extrordinario supone, según Soler, "una importante inyección de liquidez en el tejido productivo de la Comunitat Valenciana, puesto que mayoritariamente irá destinado a pagar facturas y a reducir de forma importante la deuda comercial de la Generalitat, en el momento que más lo necesitan las empresas, las pymes, las micropymes y los autónomos de la Comunitat Valenciana".

"Aplaudimos, como no puede ser de otro modo, la activación del FLA extraordinario, porque alivia los problemas de estrés de la caja de la Generalitat, pero no tenemos que olvidar que es un recurso financiero que lo que hace es confirmar la infrafinanciación que sufrimos los valencianos", ha señalado Soler, quien ha añadido que "es un reflejo del maltrato a la Comunitat Valenciana en el sistema de financiación autonómica, facilitándonos en forma de deuda, un año después, los recursos que no proporciona el modelo".

Para Soler, "esa anomalía democrática, que incluso es inconstitucional, porque va contra el artículo 156 de la Constitución, que reclama el reparto equitativo y suficiente de los recursos para gestionar los servicios que prestamos a los ciudadanos, no puede mantenerse ni un minuto más, y, por eso, la Generalitat seguirá exigiendo la inmediata reforma del sistema de financiación autonómica".