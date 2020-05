El juez admite una denuncia del presidente del Imdeco a la exgerente e impide la comisión de investigación

De este modo, los votos de PP, Cs y Vox han hecho que "el asunto quede sobre la mesa", mientras que PSOE, IU y Podemos se han opuesto en la sesión, que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas y afectados por el coronavirus, así como con "el deseo de pronta mejora" del histórico dirigente de IU y exalcalde de la capital cordobesa, Julio Anguita.

En concreto, el secretario del Pleno ha detallado que "se está en presencia de una cuestión prejudicial penal", de manera que se remite a esperar a la resolución de los juzgados, apoyándose en distinta normativa, a lo que ha agregado que "el Pleno podría vulnerar la Ley Orgánica del Poder Judicial al no estar facultado, ni legitimado legalmente para debatir y votar un acuerdo sobre la constitución de una comisión de investigación" sobre "una materia objeto de acciones penales".

Al respecto, el edil interpuso el 10 de marzo una denuncia en la jurisdicción penal por presunta revelación de secreto profesional contra la exgerente del Imdeco y que el Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba ha admitido a trámite el día 21 de abril, al tiempo que el mismo día de marzo formuló otra demanda con acto de conciliación previo a una querella por supuestas calumnias e injurias contra ella.

En este sentido, el presidente del Imdeco ha pedido que "el asunto quede sobre la mesa" respecto al orden del día de la sesión y así se ha acordado, atendiendo también al informe del secretario del Pleno.

En las declaraciones previas a la sesión, la primera teniente de alcalde y portavoz de Cs, Isabel Albás, ha aseverado que "como siempre en Cs se está a favor de la transparencia y de dar las explicaciones necesarias", de manera que ha apoyado que comparezca en este Pleno y "explique con datos reales lo que ocurrió". "Siempre votaremos a favor de cualquier comisión de investigación", ha asegurado, para sumar que "hay que arrojar transparencia y no hay nada que esconder".

Entretanto, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha precisado que la actual decisión "no quiere decir que nunca se vaya a saber la verdad, ni celebrar la comisión de investigación", dado que "es un no a la espera de que se dilucide la cuestión en los tribunales cuando se tenga sentencia".

"HOJA DE RUTA TRAZADA HACE TIEMPO"

Por su parte, la portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, ha manifestado que "el ejercicio de transparencia que tiene que hacer el Pleno hoy ha sufrido una alteración insólita", precisando que "el 2 de marzo Cs pidió al secretario que informara sobre la idoneidad o no de la comisión", de forma que "la denuncia es posterior y esta hoja de ruta estaba trazada desde hace tiempo", ha apostillado.

Además, ha cuestionado "si sabía el alcalde la denuncia del día 10, porque si es que sí, es muy grave que no se pusiera en conocimiento de la oposición y si es que no, es urgente una reflexión". A su juicio, "es compatible la comisión y el proceso judicial", y ve "muy llamativa la contradicción de Cs". Ambrosio ha solicitao al alcalde que cese al edil, porque "la dimisión es imposible" al "no haber valentía".

Mientras, el portavoz de IU, Pedro García, ha subrayado que la comisión de investigación "no sanciona, ni hay doble juicio penal", sino que "hay una aclaración política sobre unos hechos políticos y luego habrá un juicio penal que dictamine las sanciones correspondientes", de modo que "la comisión emite un informe que no sanciona, sino que sólo informa", ha puntualizado, para advertir de que "es bastante grave esta maniobra y para nada estamos de acuerdo".

Y la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha señalado que "no se está en un juzgado", sino "en el Ayuntamiento", y tras recordar a Cs que siempre dicen que "apoyarían cualquier comisión de investigación", ha lamentado el planteamiento actual y "se niega la visión de los hechos de la exgerente", por lo que cree que "se crea un velo sobre el gobierno entero".

"NO ESTABA ORQUESTADO"

Ante todo ello, el delegado de Hacienda y Urbanismo, Salvador Fuentes (PP), ha dicho que desmiente "con todo el rigor que ni el alcalde sabía nada, ni esto estaba orquestado", de modo que ha enfatizado que "es rigurosamente falso que el alcalde tuviera algo que ver en la orquestación de este tema", a lo que ha añadido que él se ha enterado este jueves de las denuncias, que hacen que "el tema está ya judicializado".

Así, el concejal ha expresado que "aquí no hay nadie que evada ninguna responsabilidad, porque está en el juzgado", y "la exgerente se tendrá que defender ante la demanda vía judicial", ha remarcado Fuentes, quien considera que "se tendrá conocimiento hasta el último extremo de cuáles han sido las circunstancias que han rodeado el conflicto y la exgerente tendrá una magnífica oportunidad para defenderse como estime oportuno".

"EL CUMPLIMIENTO MÁS ESCRUPULOSO DE LA LEY"

Posteriormente, en su comparecencia, a petición propia, Torrejimeno ha recordado que ya dio "las explicaciones oportunas" en el consejo rector del Imdeco, a la vez que ha defendido "la transparencia en la gestión" ante "los retos difíciles y exigentes y los objetivos marcados muy ambiciosos".

Según ha subrayado, "Córdoba estaba llamando a gritos un cambio en el terreno deportivo", a lo que ha agregado que todos sus actos como presidente del Imdeco han estado guiados por su "lealtad" con la ciudad y "el cumplimiento más escrupuloso de la ley", tras lo cual ha resaltado su gestión durante los últimos meses.

Asimismo, el concejal ha comentado que espera que "a partir de ahora los tribunales también hagan su trabajo y se pueda conseguir que se hable de deporte y dedicarme en cuerpo y alma" a la labor en su Delegación y el Imdeco, insistiendo en que fue "bastante claro en el consejo rector punto por punto", donde "ya se explicó".

Al hilo, Badanelli ha apuntado que su grupo ya dijo que "Torrejimeno tenía dos opciones: o se iba a los tribunales, o se iba a su casa", de modo que "por coherencia ha hecho lo que Vox dijo, que si entendía que era inocente, que se fuera a tribunales". También, se ha mostrado "absolutamente en contra de los juicios paralelos" y ha precisado que "si se demuestra que es culpable, Vox volverá a pedir su dimisión".

De otro lado, Ambrosio ha afirmado que "la crisis no va a ser una excusa para dejar pasar irregularidades tan graves", al tiempo que la edil del PSOE Carmen Campos ha lamentado que "Torrejimeno no da explicaciones en el Pleno" para "aclarar asuntos de dudosa legalidad", de ahí que le haya pedido que "no mienta".

Igualmente, García ha lamentado "las dosis de surrealismo, por debatir sobre el Imdeco en Pleno como se podía haber debatido en una comisión de investigación", para la que ha indicado que "si se cree inocente, no tendría problema en que se haga".

Y Pedrajas ha opinado que "las sospechas de prevaricación y graves acusaciones" son "motivo suficiente para plantear serias dudas y pedir responsabilidad política". Así, cree que "debería haber presentado su dimisión o el alcalde le hubiese destituido de su cargo".

Frente a todo, Fuentes ha zanjado con que "este tema ya está en los juzgados", por lo que "los jueces dirimirán las acusaciones" y "se asumirán las consecuencias políticas", ha reiterado, a la vez que ha defendido "la presunción de inocencia".