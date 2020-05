La Comunitat Valenciana demana que tot el seu territori passe a la fase 1 limitant actes a l'aire lliure

La Generalitat Valenciana ha demanat al Ministeri de Sanitat que els 14 departaments de salut que segueixen en fase 0 en aquesta autonomia (d'un total de 24) passen a la 1, encara que amb dues restriccions específiques. D'una banda, que no s'aplique encara en tota la Comunitat “per un sentit de prudència” la mesura que permet realitzar actes i espectacles de menys de 200 persones a l'aire lliure i, per un altre, que en el departament de salut de La Ribera, situat a la província de València, es posposen les reunions de fins a 10 persones “donada la seua singularitat i situació actual”.

Així ho ha anunciat la responsable de la cartera autonòmica de Sanitat Universal i Salut Pública en una roda de premsa oferida aquest dimecres després de mantindre una reunió amb el cap del Consell, Ximo Puig, en la qual s'han adoptat aquestes decisions.

La nova petició arriba després d'una setmana de desacords entre el Govern valencià, integrat pel PSOE i Compromís, i el central, que conformen PSOE i Unides Podem, a compte de l'avanç en la desescalada en territori valencià.

Després de la tensió inicial per la negativa a l'avanç de tota la Comunitat Valenciana del divendres i del cap de setmana, escenificada pel mateix Puig i per Barceló, la situació s'ha anat reconduint, malgrat que no han quedat clars els motius que van propiciar la negativa (es va parlar del volum de proves PCR, de la mobilitat i de la densitat de població) a un avanç en conjunt que en tot moment el Govern del Botànic va donar per fet.

En la missiva enviada pel Consell al departament que dirigeix Salvador Illa es recull l'ajornament a fases posteriors de "actes i espectacles culturals a l'aire lliure de menys de 200 persones", ha explicat Barceló, en tot el territori de la Comunitat Valenciana "per un sentit de prudència". Aquests actes hauran de limitar-se "a una capacitat màxima de 30 persones, en les mateixes condicions que per a actes i espectacles culturals en espais tancats".

A més, si prospera la proposta, també quedarien posposades les reunions de fins a 10 persones en el departament de salut de La Ribera "per la seua especificitat". Malgrat la insistència inicial dels professionals de la informació, Barceló no ha concretat en la seua compareixença quina era l'àrea de salut afectada, ja que ha demanat comunicar-li-ho primer als alcaldes de la zona "per un principi de lleialtat institucional". Passades les 14.00 hores, la Conselleria ha informat a través d'un comunicat de què es tracta del departament de la Ribera.

La proposta és la mateixa que la de la setmana passada, a través d'una carta enviada aquest mateix matí, en la qual s'han actualitzat les dades sanitàries. Segons Barceló, de moment no està concretat el termini de resposta per part del Govern, pendent de reunions entre totes dues administracions, per la qual cosa no és segur si l'hipotètic avanç de fase es duria a terme el divendres o el dilluns.

Quant a la situació general de la pandèmia en la Comunitat Valenciana, continuen baixant els ingressos hospitalaris per Covid-19 (-24, 437 en total) i en UCI (ahir no va haver-hi cap nou). Les altes han augmentat en 179 i els morts en 4 (tres d'ells en residències de majors). Els sanitaris que actualment tenen la malaltia són 726 i les residències sota vigilància sanitària 28 (-2).