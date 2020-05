Coronavirus.- Puig promet atendre les reivindicacions de les infermeres, "un ferm pilar en un present duríssim"

Amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria, Puig s'ha reunit per videoconferència amb les responsables dels hospitals valencians i ha dirigit un missatge a una professió que "des de fa dos mesos s'ha convertit en el millor rostre de la Comunitat Valenciana".

"A cap esportista, actor o cantant li han aplaudit durant 60 dies seguits", ha exclamat, reiterant les seues disculpes a aquestes professionals per "no haver disposat de totes les proteccions necessàries en alguns moments".

El coronavirus posa en relleu el paper de les infermeres per a "salvar vides" però també la seua humanitat i capacitat de sacrifici "jugant-se moltes vegades la salut per a estar al costat de les persones en els moments més difícils".

De cara al futur, Puig ha recalcat que no solament mereixen les gràcies i el reconeixement i ha garantit que el Consell treballarà en la línia de les seues principals peticions, "dos consideracions justes" com augmentar la ràtio d'infermeres per persona i reforçar els centres de salut.

I ha reblat: "Per a tots nosaltres sou un gran exemple. Sé que la societat valenciana vos recordarà a totes durant molts anys. Força, ànim i, per favor, cuideu-vos".