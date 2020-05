Acaip advierte de "riesgo" con la apertura de 10 talleres de empresas externas en prisiones valencianas

El sindicato ha lamentado que mientras cientos de pequeñas empresas siguen cerradas, en el ámbito de Instituciones Penitenciarias, la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo -responsable de lo relacionado con las actividades productivas en los centros- "parece estar por encima de la realidad sanitaria y ha decidido ir más allá de la misma teniendo en cuenta solamente criterios económicos y de beneficio".

Así, mediante tres resoluciones diferentes ha autorizado la apertura de 10 talleres de empresas externas en las prisiones de la Comunitat, "permitiendo la entrada de personal no penitenciario y, por tanto, no esencial, a las mismas: tanto monitores de esas empresas, como transportistas que suministran materia prima y recogen el producto terminado".

Con fecha 19 de marzo, la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo decretó, tras la petición expresa realizada por Acaip-Ugt al Ministro del Interior, la suspensión temporal de la actividad en los talleres productivos en colaboración con empresas externas.

Esa petición estaba fundamentada en la protección de la salud de los internos trabajadores en los talleres y los funcionarios de prisiones de servicio, dado que para el funcionamiento de esos talleres cada día monitores de esas empresas tienen que acceder sin ningún tipo de control sanitario al interior de los centros penitenciarios.

Se trataba, en definitiva, de evitar una vía de introducción del coronavirus en los centros penitenciarios y la medida ha contribuido a limitar la enfermedad en el interior de los mismos.

Ahora, la reapertura de los talleres de empresas externas en las prisiones de la Comunitat "pone en grave riesgo la actuación llevada hasta ahora en Instituciones Penitenciarias para controlar el Covid-19" por varias razones, entre ellas, el hecho de que "no hay certeza del estado de salud ni de los monitores de las empresas, ni de los transportistas que acceden desde la calle al interior de las prisiones".

Así mismo, ha criticado que no se prohíbe la mezcla de internos de diversos módulos en los talleres, con el riesgo de dispersión de la enfermedad que ello supone en caso de que se produzca un contacto; y, pese a que se indica que los internos no deben volver desde el taller a su módulo con ropa de trabajo, "la mayoría de los talleres no cuentan con un vestuario para que los internos puedan cambiarse de ropa", ha lamentado.

"Pese a que España es el país de Europa donde más internos y trabajadores se han visto afectados por el coronavirus (según datos oficiales de Europris, Organización Europea de Servicios de Prisiones y Correccionales), es el primer país europeo que autoriza que se reabran los talleres de las prisiones, mientras otras actividades como las educativas o formativas se mantienen suspendidas en el interior de los centros penitenciarios", ha alertado.

En la reunión de la Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias celebrada este lunes, Acaip-Ugt recriminó al gerente de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario su actuación, y le advirtió de que en caso de que se produjera algún contagio derivado de esta precipitada reapertura, se actuará penalmente contra él.