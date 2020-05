Diego Matamoros enumera sus retoques estéticos y confiesa cuál será su próxima operación

Diego Matamoros ha compartido este lunes un nuevo vídeo en su canal de Mtmad, Borré Cassette, para hacer un repaso de todos sus retoques estéticos desde la primera vez que pasó por el quirófano; así como para avanzar cuál será la próxima operación estética a la que piensa someterse: una liposucción.

El hijo de Kiko Matamoros asegura no hay nada malo en operarse: "Lo mejor que puedes hacer en tu vida es cuidarte antes de llegar a un punto en el que tengas que retocarte, pero soy una persona a la que no le importa que la gente esté operada. Si puedes mejorar algo con lo que no estás a gusto... entiendo que cada uno tenga sus preferencias".

De este modo, recuerda que su primera intervención fue para reducir las arrugas de expresión de la frente: "Yo soy muy expresivo y hago mucha fuerza con esta zona, por lo que lo marca mucho. Así que me meto bótox y se queda planito". Por otro lado, en noviembre se sometió a un tratamiento "multivitamínico" para recuperar "el brillo en la cara"; y se inyectó ácido hialurónico en las ojeras.

Su última operación fue una "masculización facial". "Esto no se nota mucho, porque suele ser leve. Te meten ácido hialurónico y te hace un efecto más masculizante. En los chicos está muy bien si te gusta tener una cara más cuadrada y menos alargada o perfilada. Y es acorde, sobre todo, con mis facciones. Si ya tienes mucha mandíbula sería absurdo", explica el influencer.

Su próxima operación: una liposucción

En el vídeo, el ex de Estela Grande confiesa que su próxima intervención estética será una liposucción de alta definición: "Es una técnica que te permite extraer los cúmulos de grasa, yo en mi caso en el abdomen". Matamoros apunta además que siempre ha tenido "buen abdomen", pero que "en los dos últimos años me he dejado mucho en comparación a cómo estaba yo".

"Se me ha quedado en el abdomen inferior una capa de grasa que no logro eliminar ni aunque baje yo mucho", explica, por lo que la operación puede aportarle lo que busca: "Una tableta de chocolate".

Matamoros apunta en la grabación que el precio es a partir de los 4.500 euros. El colaborador de televisión está muy informado sobre esta intervención porque tenía su cita programada para el 24 de marzo, aunque la crisis del coronavirus impidió que tuviera lugar.