La pel·lícula 'Secrets of the Universe' de l'Hemisfèric inclou una guia amb activitats per a aprendre ciència a casa

'Per què és tan gran el Gran Colisionador d'Hadrons?', 'Aprenent amb la llum', 'Troba un exoplaneta amb el teu telèfon mòbil', el repte de disseny 'Construeix un tub misteriós' o 'La història de l'Univers en un any' són algunes de les activitats proposades i que conviden a experimentar, ha detallat la Generalitat en un comunicat.

La guia didàctica de 'Secrets of the Universe' està disponible en el canal #YoSigoAprendiendoenCasa, que reuneix continguts d'interés de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

La pel·lícula 'Secrets of the Universe' és una de les projeccions de l'Hemisfèric i explica què és el Gran Colisionador d'Hadrons del Consell Europeu d'Investigació Nuclear (CERN). També mostra com l'Observatori d'Ones Gravitacionals per Interferometria Làser (LIGO) va detectar per primera vegada un senyal degut a les ones gravitacionals.