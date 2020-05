Revilla "no tiene muy buenas impresiones" del reparto del fondo de 16.000 millones

20M EP

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que "no tiene muy buenas impresiones" sobre el sistema de reparto, "aún no cerrado", del fondo extraordinario no reembolsable de 16.000 millones del Estado a las comunidades al hilo de los criterios que se están poniendo sobre la mesa y ha reclamado que sean los mismos que articulan el actual sistema de financiación autonómico.