La Comunitat no pasó toda a fase 1 por el "número no desdeñable" de casos sospechosos sin test

20M EP

El director del Centro de Coordinación de Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha explicado que la Comunitat Valenciana no avanzó íntegramente a la fase 1 porque "había un número no desdeñable de casos sospechosos a los que todavía no se les había podido hacer un test diagnostico", una situación que cree que se corregirá "en los próximos días", por lo que entonces "será muy posible que toda la Comunitat Valenciana esté en una situación muy buena para plantearse ese posible nuevo paso".