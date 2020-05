Webit Festival assegura que va remetre una proposta d'edició virtual a València i avisa de reclamacions judicials

Així s'assegura en una carta oberta firmada pel fundador i president executiu de la Fundació Webit, Plamen Russev, després que el consistori valencià anunciara que la ciutat no albergarà finalment el festival de 2020 i plantejara destinar els diners del cànon a ajudar les empreses tecnològiques que s'han vist afectades per la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19.

En la missiva, el responsable del Webit acusa l'Ajuntament i la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, de "difondre notícies falses".

Russev recalca que "durant tot l'últim any, des de Webit Foundation s'ha estat treballant molt dur i invertit molt esforç i recursos per a establir a València com un centre d'innovació global".

"El resultat per a València del nostre treball s'ha concretat en una important inversió de recursos en proveïdors locals (sense comptar l'impacte econòmic final de la seua celebració), la promoció internacional de la ciutat de València i el compromís de milers de líders internacionals, inversors, periodistes, presidents i ministres d'anar a València per a celebrar Webit i crear oportunitats incomparables per a la regió", diu.

Afig que Webit "hauria invertit 3 milions d'euros directament als proveïdors locals de servicis tècnics per a l'esdeveniment i en espècie recolzant a centenars de les noves empreses regionals, sense comptar ací l'efecte econòmic final per a la regió de celebrar un esdeveniment internacional tan gran, mesurat en desenes de milions".

Per açò, assegura que després de tots aquests "esforços", els ha "sorprès completament" que l'Ajuntament de València diga que la Fundació Webit ha rebutjat l'oferta de fer un esdeveniment virtual Webit a València.

"Açò és completament fals i, de fet, hem enviat a l'Ajuntament una memòria explicativa, tal com ens va ser sol·licitat per l'administració de la ciutat, juntament amb un pressupost del cost de l'organització d'un Festival Virtual Webit a València, per al cas que durant tot l'any 2020 fora impossible celebrar una edició presencial del Festival a causa de la crisi de la Covid-19. Però mai hem discutit la possibilitat que el municipi renuncie al seu compromís de celebrar Webit en general", assevera.

Juntament amb aquesta memòria, apunta, es va remetre a l'Ajuntament "una proposta per a un Webit virtual al 2020 que incorporava, com a resultat del treball realitzat durant tot enguany, més de 400 oradors globals, membres de mitjans de comunicació, socis internacionals i locals, i la incorporació d'una plataforma d'esdeveniments virtual".

"Estàvem esperant una resposta -relata- i una oferta econòmica per part del municipi, però l'oferta dels 100.000 euros es va rebre per correu electrònic quasi al mateix temps que el municipi difonia un comunicat de premsa replet de falsedats. La Fundació Webit mai va rebutjar l'oferta de 100.000 euros per un Webit virtual. Mai vam tindre l'oportunitat de contestar a aquesta oferta, la qual cosa mostra la mala fe amb la qual ha actuat el municipi".

I lamenta: "Hem vist com la nostra marca Webit, reconeguda a nivell mundial, s'ha vist involucrada en lluites polítiques i s'ha utilitzat per a interessos personals, però no per al bé de la ciutat, la regió i la gent de València".

Finalment, el fundador del Webit es mostra convençut que "València i les persones que viuen en la regió perdran una gran oportunitat. Però són els ciutadans de València els qui més perden, doncs els fons per a satisfer els danys i perjuís que Webit va a reclamar judicialment no eixiran de les butxaques d'aquests polítics, sinó dels diners dels contribuents".

Per la seua banda, la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, s'ha referit hui a la decisió de no albergar el Webit en ser preguntada pels mitjans en la roda de premsa de la junta de govern.

GÓMEZ: "QUASI IMPOSSIBLE COMPLIR EXPECTATIVES"

Gómez ha recordat que València es va presentar a l'esdeveniment perquè anava a suposar que vinguera gent de tot el món però la pandèmia de Covid ha fet "quasi impossible que el Webit poguera complir les expectatives marcades".

"Per açò s'ha acordat que no va si pot ser realitzar-ho l'any 2020 amb el pressupost que estava establit", ha comentat la vicealcaldessa, que ha mostrat que l'actitud "oberta" de l'equip de govern a seguir treballant amb la fundació, però "ara depèn d'ells".