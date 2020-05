Terra Natura celebra el cinqué aniversari de tres tigres de Bengala

Malgrat que el parc roman tancat al públic a causa de la crisi del coronavirus, l'equip de professionals del parc ha volgut commemorar el naixement d'Apolo, Ares i Zeus amb una activitat molt especial per a motivar-los en aquest dia i conscienciar sobre l'amenaça de conservació que pateix aquesta espècie, ha destacat el centre zoològic en un comunicat.

Així, per a commemorar el seu naixement s'ha preparat una acció d'enriquiment ambiental. Els tres exemplars han hagut de descobrir què hi havia en dins de les caixes de cartó que prèviament havien deixat els cuidadors en la seua instal·lació exterior i estratègicament col·locades perquè foren trobant-les en diferents racons. Quan les han localitzat no han dubtat a abalançar-se sobre elles i extraure els trossos de carn que amagaven en el seu interior.

Mitjançant l'activitat d'enriquiment ambiental es busca millorar el grau de benestar de l'animal, variant la seua rutina d'una manera en la qual s'estimulen sentits com l'olfacte o el gust, entre uns altres.

L'arribada d'aquests tres tigres, juntament amb el seu pare Rajiv, un tigre blanc, i sa mare Shana, s'emmarca dins del marc de col·laboració i cooperació que Terra Natura Benidorm manté amb l'Associació Europea de Zoos i Aquaris.

Es tracta d'una espècie amenaçada, en la qual les seues poblacions es troben en declivi. La principal amenaçada a la qual està sotmesa és la caça furtiva per al comerç il·legal de productes i la pressió exercida per l'ésser humà sobre les àrees silvestres, on habita aquesta espècie. Els tigres de Bengala estan contemplats dins de la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (CITES).