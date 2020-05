Mar Torres responde a las críticas sobre su aspecto físico: "No juzgues a la gente por sus fotos"

Hace semanas Mar Torres anunció vía exclusiva su ruptura definitiva con Froilán de Marichalar. Tras seis años de amistad y noviazgo, la joven decidió poner punto y final a su relación, aunque explicó que fue algo "mutuo".

Asidua a las redes sociales, la influencer aprovechó para contestar a todas las críticas sobre su aspecto físico. Varios seguidores le acusaron de haberse retocado estéticamente, perdiendo la naturalidad de una chica de 22 años.

"¿Por qué te empeñas en proyectar esa imagen de Barbie rusa? No crees que podrías llegar a más gente dando una imagen más natural y sobretodo más cercana a tu edad?", le escribió Amor Romeira en su perfil. Un comentario que enfado a la ex de Froilán.

"Vaya hombre. Tengo una gran cantidad de seguidores por algo. Ya que tú me das un consejo yo te doy otro…no juzgues a la gente por fotos, en mis instastories o directos se me puede ver más cómo soy", le contestó.

"Eres demasiado joven para tener tantas operaciones y botox encima.... no tienes ni expresión al hablar, creo que deberías mirarte la obsesión por las intervenciones estéticas", le escribió otro seguidor. Unas acusaciones que Mar no tardó en desmentir: "¿Pero de dónde te sacas esas cosas? QUE ES MENTIRA".

Pero no son las únicas críticas que recibió la joven. Algunos de sus más de 36.000 seguidores le reprochó que había tenido más facilidades por ser la nieta del empresario Tomás Fuertes Fernández, fundador de embutidos El Pozo.

"Lo has tenido más fácil y me alegro de que lo aproveches, pero siempre sé tú misma y nada te restará", unas palabras a las que Mar respondió así: "Creo que nunca los he utilizado para nada. Siempre he sido yo para todo, pero gente como tú va a lo fácil".