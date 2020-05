Coronavirus.- La Comunitat Valenciana registra 27 nous casos i 6 defuncions més, cap d'ells resident

Així ho ha indicat aquest divendres la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, en la seua compareixença diària per a informar de la situació del coronavirus a la Comunitat Valenciana. Dels nous contagis registrats en les últimes hores, un s'ha detectat a Castelló, cinc a Alacant i 21 a València. L'acumulat de positius des de l'inici de la pandèmia és de 10.619 per PCR i 2.888 per test ràpids.

Actualment el nombre de casos actius per coronavirus a la Comunitat Valenciana ascendeix a 3.999, la qual cosa representa el 29% del total. Fa un mes el percentatge s'elevava fins al 90%.

Així mateix, Barceló ha explicat que en aquesta jornada segueix la tendència a la baixa quant al nombre d'ingressos hospitalaris i d'UCI. Hi ha així 537 persones ingressades, 21 menys que ahir; i altres 96 en UCI.

Per províncies, hi ha 50 persones ingressades en la província de Castelló, 11 en UCI; 150 a Alacant, 45 en UCI; i 337 en la província de València, 40 en Vigilància intensiva.

També s'han produït 171 noves altes: 87 en la província de València, 65 en la d'Alacant i 19 en la de Castelló. El total acumulat d'altes ascendeix a 8.181. Per la seua banda, l'alta de professionals sanitaris global suma 1.815 -45 més que ahir-, mentre que els positius en aquest sector sumen 765.

Respecte a les sis defuncions, la consellera Barceló ha detallat que quatre s'han produït en la província d'Alacant i dos en la de València. Dels morts, cap era resident.

Quant a la situació de les residències, hi ha casos positius en 70, tres més que ahir -10 en la províncies de Castelló, 22 en la d'Alacant i 38 en la de València-. Les residències sota vigilància activa sanitària són 30, les mateixes que aquest dijous -nou a Castelló, huit a Alacant i 13 a València-. El total de proves practicades a la població -entre PCR i test ràpids- sumen 194.196.