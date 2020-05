Logroño celebrará actos de luto y homenaje por las víctimas del COVID-19

De esta forma, como han argumentado los 'populares', en el pleno se ha acordado "adoptar actos de luto en Logroño en señal de duelo y respeto por los fallecidos en la ciudad de Logroño, en La Rioja y en España, mientras se mantenga el Estado de Alarma y hasta la declaración del Luto Nacional por el Gobierno central".

Como ha dicho la portavoz adjunta del PP, Celia Sanz, "estamos ante la mayor crisis sanitaria de muchos años" y ha reseñado que "detrás de la cifras, que no se han dado con total transparencia, hay personas". "Queremos ponernos en la situación de esas familias con personas fallecidas que no han podido despedir ni estar con ellos", ha afirmado.

Asimismo, en la propuesta "se invita a los logroñeses a guardar un minuto de silencio desde sus domicilios, a las 12 horas del próximo sábado 9 de mayo, en coincidencia con el Día de Europa, como solidaridad con el resto de municipios y ciudadanos europeos".

Por último, la enmienda acuerda instar al Gobierno local "a que en el plazo de seis días naturales recopile las propuestas de los diferentes Grupos Municipales presentes en el Ayuntamiento de Logroño en orden a decidir el acto o actos de Homenaje y Reconocimiento de las víctimas riojanas fallecidas por el COVID-19".

Esta decisión, se añade en el texto de la propuesta, "se adoptará por unanimidad en la Junta de Portavoces y su celebración será posterior a la fecha de Luto Nacional".

Por parte de los 'populares', se ha expresado su "agradecimiento al resto de fuerzas políticas por su colaboración y diálogo con el fin de alcanzar un acuerdo de toda la Corporación para que la ciudad de Logroño recuerde a todos los fallecidos víctimas del Coronavirus y exprese su apoyo y afecto a sus familiares amigos".

Esta iniciativa, han recordado, "se une a la propuesta de hace unas semanas del Grupo Popular de colocar un crespón negro en señal de duelo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Logroño".

El portavoz regionalista, Rubén Antoñanzas, en su turno, ha destacado el "acuerdo en este punto, como no podía ser de otro modo, porque las víctimas del COVID-19 no conocen de colores políticos, todos los sufrimos más cerca o más lejos".

Por UP, su portavoz Amaya Castro ha señalado que "tras las cifras, hay personas con nombres y apellidos, y familias sufriendo el dolor de no poder despedirse, que se merecen no solo acompañamiento en su dolor, sino el homenaje en forma de Luto Nacional, ya anunciado por el Gobierno central", y ha mostrado su acuerdo a "acciones en Logroño para que familias se sientan acompañadas".

Ignacio Tricio, por Ciudadanos, ha agradecido a todos los grupos políticos "el consenso en esta moción porque aquí sí que no debemmos tener política ni nada, hay mucha gente que no va a volver, todo el acompañamiento y el apoyo municipal va a ser esencial para las personas que han perdido a alguien" y ha mostrado su esperanza en que "pese a los momentos tristes, esta unión nos haga reflexionar para el futuro".

El portavoz del PP, Conrado Escobar, ha recordado tanto "a quienes nos han dejado como a quienes se siguen recuperando, y a quienes siguen trabajando por sacarnos adelante en la crisis, y a todos los logroñeses por la lección dada en estas semanas", al tiempo que ha considerado que "nos dignifica a todos la declaración de Luto Nacional", lo mismo que "otros gestos como el minuto de silencio o el crespón negro".

Iván Reinares, portavoz socialista, ha apuntado que "estamos conmocionados todos por los efectos del COVID-19, con un número de víctimas nos ha situado en escenario desconocido, ante lo cual, la reacción de la sociedad logroñesa ha sido un ejemplo de responsabilidad y solidaridad, con una profunda tristeza por el dolor y sufrimiento que está sembrando la enfermedad", al tiempo que ha valorado el consenso en la moción.

Por último, el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza ha agradecido al PP su iniciativa y ha incidido en que, "pese a nuestras diferencias, aprobar esta moción en este momento es bueno, es bueno para la sociedad mandar este mensaje de unidad y de cercanía". "Es muy complicado concretarlo, pero seremos capaces de trasladarlo a la sociedad logroñesa con gestos, palabras o símbolos, va por toda la gente logroñesa fallecida, sus familiares y amigos", ha finalizado.

MINUTO DE SILENCIO.

Además, el pleno ordinario del mes de mayo ha comenzado con unas palabras del presidente, Francisco Javier Pérez Diego, dirigidas a la ciudadanía y trasladar su agradecimiento por su actitud responsable durante este estado de alarma.

"No podemos bajar la guardia, no debemos hacerlo, por eso también quiero hacer un llamamiento a la prudencia ahora que a través de estas fases de alivio del confinamiento podemos salir a la calle", ha dicho el presidente del pleno.

Ha querido mostrar su "agradecimiento y reconocimiento" al personal sanitario, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Bomberos, personal de Servicios Sociales y Protección Civil y todas aquellas personas que trabajan para que Logroño siga con su día a día, "con esta cotidianidad que no debió perder nunca", ha afirmado.

Ha concluido apelando a los responsables públicos, afirmando que "estamos obligados, nosotros, los que conformamos este plenario, a llegar a acuerdos, a apelar al consenso, para salir adelante y no dejar a nadie atrás, estamos aquí para ello, para resolver los problemas de la gente, les pido no olvidarlo".

"Y también les pido, y con esto termino, la responsabilidad suficiente en el ejercicio de su trabajo para representar a nuestra sociedad, que es plural, diferente y quiere verse reflejada en unos representantes públicos capaces de dejar los ruidos y los desencuentros para llegar a acuerdos en beneficio de todos y todas", ha concluido.

Tras las palabras, y como ya ocurriera al inicio del pleno ordinario del pasado mes de abril, todos los miembros de la Corporación municipal logroñesa han guardado un minuto de silencio.

Por último, en el pleno el Grupo Popular ha hecho un ruego para que Logroño cuente con un espacio en el que se plante un árbol por cada una de las personas fallecidas en la ciudad por coronavirus. El portavoz del Gobierno local, Kilian Cruz-Dunne, ha afirmado que el Ejecutivo local "recoge este ruego con empatía, dentro de las iniciativas dentro de la señal de duelo, sin olvidar que el esfuerzo aún debe centrarse en acabar con la pandemia".