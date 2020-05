Coronavirus.-Barceló demana responsabilitat als joves: "Açò és seriòs. Tant de bo fora una pel·lícula de ficció però no"

Barceló s'ha pronunciat en aquests termes durant la roda de premsa que ofereix diàriament per a oferir les últimes dades sobre la Covid-19 a la Comunitat Valenciana i ha dit: "Tots hem sigut joves, amb ganes d'eixir, però apel·le a la seua responsabilitat".

La consellera entén que "a vegades" es pot oblidar que el virus "està ací" amb el bon oratge o per les ganes d'estar amb els amics, però no cal baixar la guàrdia: "Primer per vosaltres, i també perquè heu de protegir les vostres famílies", els ha demanat.

"Tornareu a casa i estaran els vostres pares, germans o, en alguna ocasió, alguna persona major. Cuideu-los, i la millor manera de fer-ho és que vosaltres vos cuideu, que no baixeu la guàrdia, perquè açò és seriós", ha apel·lat.

La consellera ha mostrat el seu desig que açò fora una pel·lícula de ciència ficció, "però no és així". "Vivim una realitat i les persones que moren cada dia són reals, amb familiars que pateixen, amb molts professionals que han estat a peu de llit, atenent, cuidant i curant. Siguem tots responsables", els ha reclamat.

"Apel·le a la vostra responsabilitat perquè sé que ho sou i vos necessitem", ha dit, per a agregar que cal continuar amb les mesures de seguretat i les distàncies. "El sol i el bon oratge a la Comunitat ens pot jugar una mala passada per si ens relaxem perquè al virus no ho veiem. I si ens relaxem, es produiran contagis", ha afirmat.

Barceló, qui ha recordat que també hi ha xiquets i joves afectats per coronavirus, ha indicat que en els més xicotets no s'ha notat tant la relaxació. "Les conseqüències es veuran amb el temps i el que sí s'ha detectat és que hi ha certes edats que es relaxen excessivament", ha insistit.