Detinguts dos homes per amenaçar altres dos amb un ganivet en vendre'ls marihuana mullada a Sagunt

20M EP

Agents de la Policia Nacional han detingut dos homes acusats d'amenaçar altres dos amb un ganivet per presumptament vendre'ls marihuana mullada a Sagunt (València) i per a reclamar els diners que havien pagat per ella, segons ha informat la Prefectura Superior en un comunidado.