La jutgessa arxiva la investigació de la compra de Valmor

El Jutjat d'Instrucció número 2 de València ha arxivat la investigació oberta per la compra de l'empresa Valmor Sports SL -encarregada de l'organització del Gran Premi de Fórmula 1 a València- per un euro per part de l'entitat pública Circuit del Motor, dependent de la Generalitat Valenciana. Amb aquesta operació, les arques públiques van assumir un deute de la mercantil de 20 milions d'euros i van aconseguir traure endavant l'esdeveniment esportiu.

El jutjat ha adoptat aquesta decisió després de sol·licitar-ho la Fiscalia Anticorrupció i en oposició a l'Advocacia de la Generalitat, segons consta en la resolució, contra la qual cap recurs de reforma, a la qual ha tingut accés Europa Press.

Es tracta de la peça 2 del procediment, relativa a les negociacions per a l'organització del Gran Premi a través de Valmor i la posterior absorció d'aquesta societat per part de Circuit del Motor. En la mateixa ja es van sobreseure les actuacions pel que fa a l'expresident de la Generalitat, Francisco Camps, i l'exconsellera de Turisme i Esport, Lola Johnson, entre uns altres.

Amb aquest arxiu, quedarien obertes dues peces més del procediment de la F1: una d'elles relativa a contractacions; i l'altra sobre l'organització de l'esdeveniment -quant a l'aval- en la qual segueix investigat Camps.

Anticorrupció va demanar l'arxiu de la peça 2 el passat estiu en considerar que la compra de Valmor per part de la Generalitat, quan el seu màxim responsable era el 'popular' Alberto Fabra, va ser la decisió "menys perjudicial" per als valencians a causa que, en cas contrari, no es podria haver celebrat el Gran Premi del 2012 -la mercantil estava en concurs de creditors- i açò suposaria una penalització de més de 70 milions d'euros per part de l'organització de la F1.

Sobre aquest tema, el ministeri públic va entendre que es va buscar la solució "menys onerosa", absorbir Valmor i assumir el seu deute, de més de 20 milions d'euros. Amb açò, sostenia que no va existir ànim de malversar, sinó que es va adoptar la decisió menys perjudicial per a les arques públiques, donada l'amenaça de sanció.

Aquesta és la tesi que ha acollit la jutgessa instructora per a acordar l'arxivament de les actuacions. Entén que no pareix que la solució jurídic/econòmica que es va adoptar fora "pura i simplement" producte de la voluntat del funcionari o polític corresponent, ni pareix "iraonable" vist des del punt de vista del conclòs pel Tribunal de Comptes, que específicament ha analitzat la qüestió en els seus aspectes econòmics i financers.

"Era manifest que Valmor no podia continuar organitzant el Gran Premi, que aquesta impossibilitat portava a unes pèrdues en milions i a un descrèdit per a la Comunitat Valenciana, que una possible solució era l'adquisició de les participacions de Valmor de manera que s'evitava la penalització imposada per la Formula One Administration (FOA) i es podia continuar amb la celebració de l'esdeveniment", apunta la magistrada.

Comptat i debatut, afig, tal com va concloure el Tribunal de Comptes, la compra de participacions "el que tenia era la fi d'evitar uns perjuís en diversos aspectes per a la Societat Projectes Temàtics (SPTCV)".

Oposició de la Generalitat

L'Advocacia de la Generalitat es distanciava d'aquesta tesi. Apuntava que l'informe elaborat per Garrigues presentat per SPTCV relacionat amb aquesta compra no va ser encarregat per aquesta última societat, sinó que va ser impulsat pels interessos de la mercantil Valmor. D'altra banda, assegurava que el principal beneficiari de la compra no va ser la Generalitat, sinó els socis de Valmor i, entre ells, fonamentalment Bankia, successora de Bancaixa.

Segons el parer de la magistrada, "aquesta és una possible interpretació dels fets només sota el prisma que, pel que sembla, la solució que es va dur a terme per a resoldre els problemes econòmics del Gran Premi només era una mera excusa per a salvar de la fallida als socis de Valmor". Però la instructora difereix d'aquesta postura i s'uneix al manifestat per la Fiscalia.