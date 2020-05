L'Ajuntament de València convertirà l'avinguda del Port en "un gran passeig cap al mar"

20M EP

L'Ajuntament de València convertirà l'avinguda del Port en "un gran passeig cap al mar", com ha anunciat aquest dimarts la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, que ha apuntat que aquesta via "no serà una avinguda preferent per al vehicle privat".