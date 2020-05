CSIF urgeix a convocar la Mesa Sectorial i el Comité de Prevenció d'Educació per a planificar el pròxim curs

En un comunicat, la Central Sindical Independent i de Funcionaris ha explicat que en la carta planteja al conseller Vicent Marzà la negociació d'un pla de retorn a l'activitat laboral de caràcter organitzatiu i preventiu, al mateix temps que proposa un altre pla de reforç educatiu per al curs 2020-2021.

El sindicat considera prioritari, per a evitar la repetició "dels nombrosos desajustaments que s'han hagut de solucionar per a continuar el curs escolar", començar a planificar ja el pròxim, el 2020-2021.

La central sindical recalca la necessitat de treballar ja per a "acordar les condicions sanitàries i de prevenció amb les quals escometre el pròxim curs", i recorda al conseller "el dret dels representants sindicals a informació, consulta i participació en matèria de prevenció de riscos laborals".

Així mateix, pel que fa a la urgent convocatòria del Comité de Seguretat i Salut Laboral, incideix que "la tornada a l'activitat lectiva presencial al setembre suposa un repte per a la prevenció de riscos laborals en una nova normalitat que, a causa de l'absència de vacuna, no és de risc zero de contagi de Covid-19".

La central sindical sol·licita així la convocatòria del Comité de Seguretat i Salut al més prompte possible "per a adoptar les mesures específiques en els centres educatius de cara a la tornada a l'activitat docent i el compliment de les normes establides sobre aquest tema".