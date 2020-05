Educació assegura que l'IES de Borriana no ha rebut queixes d'alumnes ni de les famílies

20M EP

La Conselleria d'Educació ha assegurat que la inspecció educativa ha sigut informada per l'IES Jaume I de Borriana (Castelló) que no s'ha rebut cap queixa ni de l'alumnat ni de les famílies en relació al cas que ha denunciat aquest dilluns el PPCV sobre l'"adoctrinament i manipulació" en l'educació online que imparteix un docent d'aquest centre "per a atribuir al PP la crisi de la Covid-19".