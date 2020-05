El PSPV a la oposición: "No han entendido que el protagonista de la reconstrucción es el pueblo, no ellos"

20M EP

El portavoz socialista en Les Corts, Manolo Mata ha lamentado que la oposición "no sea capaz de crear cuanto antes una comisión que proponga al Consell medidas para la reconstrucción económica y social" de la Comunitat Valenciana y ha lamentado que "todavía no han entendido que el único protagonista del pacto de reconstrucción es el pueblo valenciano y no ellos".