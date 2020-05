Tudanca afea que Mañueco critique el fondo de 16.000 millones a la CCAA cuando la Junta no ha "aportado nada"

"¿Le va a parecer al PP algo bien del Gobierno?", se ha preguntado después de presidir la Comisión Permanente de la formación. El Gobierno ha puesto en disposición de las autonomías un fondo de emergencia social, un fondo 14.000 millones para la liquidez y ahora 16.000 millones no reembolsables para hacer frente a los costes derivados de la crisis sanitaria y de la reconstrucción social, ha enumerado en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press.

"¿No pueden reconocer el esfuerzo y dar las gracias? A día de hoy el Gobierno de Castilla y León no ha puesto nada. Está haciendo frente a los sobrecostes de la gestión sanitaria pero no han puesto ni un euro adicional para la reconstrucción social y económica de la Comunidad tal y como es su obligación", ha espetado.

Todo lo que llega en ayudas a los ciudadanos, lo ha puesto el Gobierno de España, ha reiterado Tudanca que se ha preguntado "¿para qué sirve la Junta?".

Tudanca reconoce que todavía se desconoce cómo se va a repartir esos fondos, pero ha asegurado que la cantidad será superior a lo que se ha gastado la Junta para afrontar esta "crisis". "Vamos a ver qué hacemos con ello, para qué lo usamos, pero la pregunta es qué va a hacer la Junta para ayudar a los ciudadanos, porque hasta el día de hoy, nada", añade.

El líder socialista ha insistido en que todavía no se conocen los criterios y las cantidades pero desde el PP no falta la "crítica". "Hay que tener en cuenta muchos criterios, el de la población, el del impacto sanitario, pero lo que no es compatible es que estén haciendo eso y a la vez Pablo Casado critique que Europa nos vaya a dar dinero porque estamos gestionando mal la crisis yendo en contra de los intereses de España", ha concluido.